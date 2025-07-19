Время хмеля: Россия планирует увеличить внутреннее производство

Минсельхоз поддержит пивоваров: хмелеводство вновь в тренде

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз России собирается рассмотреть изменения в государственной поддержке для пивоваренной отрасли, чтобы подтолкнуть ее к возрождению отечественного хмелеводства. Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хмель

Она отметила, что хмелеводство в России было утеряно, хотя в СССР эта отрасль была на высоком уровне. На данный момент пивовары полностью обеспечивают себя солодом местного производства, но с хмелем ситуация сложнее — в прошлом году собрали только 330 тонн, при потребности более 4000 тонн.

Потребность в отечественном хмеле будет расти, и до 2030 года планируется заложить около 1500 гектаров хмельников, из которых 1000 гектаров должны быть в плодоносящем состоянии. Министр надеется, что к 2030 году удастся обеспечить почти 50% внутреннего потребления хмеля, сообщает "Агроэксперт".

Уточнения

Хмель (лат. Húmulus) — род вьющихся травянистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae). Включает в себя 7 видов.



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