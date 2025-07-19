Горбуша на халяву: Камчатка будет ловить бесплатно

Камчатский эксперимент: одобрен бесплатный вылов горбуши для местных жителей

В Камчатском крае собираются апробировать систему бесплатного лова горбуши для местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая горбуша

Эксперимент стартует до 20 августа в Усть-Большерецком округе. Губернатор Владимир Солодов объявил об этом на круглом столе, посвященном любительской рыбалке.

По его инициативе каждый желающий сможет поймать бесплатно до 10 хвостов горбуши в день. В 2025 году планируется провести более масштабный эксперимент, чтобы отработать все организационные моменты, связанные с оформлением путевок и подтверждением факта вылова.

Для тестирования выбрали участок на реке Большая, так как запасы лососевых в реках Паратунка и Авача не позволяют организовать ловлю. Эксперимент начнется на следующей неделе и продлится до 20 августа.

Жители Камчатки смогут получить бесплатную суточную лицензию на вылов через "Госуслуги", а закрывать путевку нужно будет на месте ловли. Если эксперимент пройдет успешно, доступ к бесплатному вылову горбуши могут сделать постоянным и распространить на другие реки региона, сообщает Fishnews.

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).





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