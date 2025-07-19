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Мировая энергетика на грани переворота — как дороги становится решением энергетического кризиса

На трассах США могут установить 52 млрд солнечных панелей
2:58
Экономика

52 миллиарда солнечных панелей могут в ближайшем будущем покрыть сеть автомагистралей США. Международная группа учёных из Китайской академии наук, Университета Цинхуа, Академии геологических наук и Колумбийского университета предложила уникальный план: превратить дороги в гигантские электростанции.

Солнечное шоссе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Солнечное шоссе

Цифры, которые невозможно игнорировать

  • Мировая сеть шоссе — 3,2 миллиона километров.
  • Потенциальная выработка — до 17 578 ТВт⋅ч в год, что составляет более 60% от глобального потребления электроэнергии в 2023 году.
  • Возможное сокращение выбросов CO₂ - до 28%.
  • Снижение числа ДТП — до 11%.

"Это поразило меня"

"Я и представить не мог, что только шоссе могут обеспечить такие объёмы выработки, покрывающие более половины мирового спроса на электроэнергию", — признался ведущий автор исследования Лин Яо.

Преимущества не без нюансов

Идея вдохновляет, но она не без изъянов. Исследователи прямо указывают на ряд ограничений:

  • Эффективность установки зависит от климатических условий, которые сильно различаются по регионам.
  • Выгода для экологии возможна лишь при условии вытеснения углеродной энергетики, что зависит от структуры энергосистемы конкретного региона.
  • Сам процесс строительства может нейтрализовать эффект снижения выбросов на срок до 1,1 года.
  • Необходимость регулярного технического обслуживания и высокая стоимость реализации — также значимые вызовы.

Когда футуризм становится реальностью

Хотя проект пока что остаётся концепцией, небольшие участки солнечных дорог уже существуют в Китае, США, Германии, Швейцарии и Австрии. Пилотные проекты доказали: это возможно.

Мир на пороге пятой промышленной революции, и сегодня как никогда важно внедрять радикальные решения. Такие амбициозные идеи, как покрытие дорог солнечными панелями, становятся не фантастикой, а необходимостью, особенно на фоне климатических кризисов и энергетических вызовов.

Максимум выгоды из уже существующей инфраструктуры

Главный плюс — не нужно строить новые объекты. Использование уже существующих шоссе позволяет сэкономить пространство и направить его на генерацию чистой энергии. Это не только рационально, но и перспективно в долгосрочной перспективе.

Зелёная энергия — не "если”, а "когда”

С развитием технологий солнечные панели становятся всё эффективнее и доступнее. Переход к возобновляемым источникам энергии — не просто тренд, а жизненная необходимость. И такие масштабные проекты могут сыграть ключевую роль в этом переходе.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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