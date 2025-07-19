Мировая энергетика на грани переворота — как дороги становится решением энергетического кризиса

На трассах США могут установить 52 млрд солнечных панелей

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

52 миллиарда солнечных панелей могут в ближайшем будущем покрыть сеть автомагистралей США. Международная группа учёных из Китайской академии наук, Университета Цинхуа, Академии геологических наук и Колумбийского университета предложила уникальный план: превратить дороги в гигантские электростанции.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Солнечное шоссе

Цифры, которые невозможно игнорировать

Мировая сеть шоссе — 3,2 миллиона километров.

Потенциальная выработка — до 17 578 ТВт⋅ч в год, что составляет более 60% от глобального потребления электроэнергии в 2023 году.

Возможное сокращение выбросов CO₂ - до 28%.

Снижение числа ДТП — до 11%.

"Это поразило меня"

"Я и представить не мог, что только шоссе могут обеспечить такие объёмы выработки, покрывающие более половины мирового спроса на электроэнергию", — признался ведущий автор исследования Лин Яо.

Преимущества не без нюансов

Идея вдохновляет, но она не без изъянов. Исследователи прямо указывают на ряд ограничений:

Эффективность установки зависит от климатических условий, которые сильно различаются по регионам.

Выгода для экологии возможна лишь при условии вытеснения углеродной энергетики, что зависит от структуры энергосистемы конкретного региона.

Сам процесс строительства может нейтрализовать эффект снижения выбросов на срок до 1,1 года.

Необходимость регулярного технического обслуживания и высокая стоимость реализации — также значимые вызовы.

Когда футуризм становится реальностью

Хотя проект пока что остаётся концепцией, небольшие участки солнечных дорог уже существуют в Китае, США, Германии, Швейцарии и Австрии. Пилотные проекты доказали: это возможно.

Мир на пороге пятой промышленной революции, и сегодня как никогда важно внедрять радикальные решения. Такие амбициозные идеи, как покрытие дорог солнечными панелями, становятся не фантастикой, а необходимостью, особенно на фоне климатических кризисов и энергетических вызовов.

Максимум выгоды из уже существующей инфраструктуры

Главный плюс — не нужно строить новые объекты. Использование уже существующих шоссе позволяет сэкономить пространство и направить его на генерацию чистой энергии. Это не только рационально, но и перспективно в долгосрочной перспективе.

Зелёная энергия — не "если”, а "когда”

С развитием технологий солнечные панели становятся всё эффективнее и доступнее. Переход к возобновляемым источникам энергии — не просто тренд, а жизненная необходимость. И такие масштабные проекты могут сыграть ключевую роль в этом переходе.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.



Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.