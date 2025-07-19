Мировая энергетика на грани переворота — как дороги становится решением энергетического кризиса

52 миллиарда солнечных панелей могут в ближайшем будущем покрыть сеть автомагистралей США. Международная группа учёных из Китайской академии наук, Университета Цинхуа, Академии геологических наук и Колумбийского университета предложила уникальный план: превратить дороги в гигантские электростанции.
"Я и представить не мог, что только шоссе могут обеспечить такие объёмы выработки, покрывающие более половины мирового спроса на электроэнергию", — признался ведущий автор исследования Лин Яо.
Идея вдохновляет, но она не без изъянов. Исследователи прямо указывают на ряд ограничений:
Хотя проект пока что остаётся концепцией, небольшие участки солнечных дорог уже существуют в Китае, США, Германии, Швейцарии и Австрии. Пилотные проекты доказали: это возможно.
Мир на пороге пятой промышленной революции, и сегодня как никогда важно внедрять радикальные решения. Такие амбициозные идеи, как покрытие дорог солнечными панелями, становятся не фантастикой, а необходимостью, особенно на фоне климатических кризисов и энергетических вызовов.
Главный плюс — не нужно строить новые объекты. Использование уже существующих шоссе позволяет сэкономить пространство и направить его на генерацию чистой энергии. Это не только рационально, но и перспективно в долгосрочной перспективе.
С развитием технологий солнечные панели становятся всё эффективнее и доступнее. Переход к возобновляемым источникам энергии — не просто тренд, а жизненная необходимость. И такие масштабные проекты могут сыграть ключевую роль в этом переходе.
Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.
Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.
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