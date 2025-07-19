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В Казахстане ожидается повышение цен: генерация сжиженного нефтяного газа продолжает приносить убытки

Минэнерго Казахстана предложило повысить цены на сжиженный газ с 1 августа
Экономика

Минэнерго сообщает о необходимости увеличить предельную оптовую цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) из-за убыточности его производства.

Рост нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост нефти

Себестоимость производства составляет 70-80 тыс. тенге (более 10-11 тыс. руб.) за тонну, в то время как текущая предельная цена установлена на уровне 51 932 тенге (более 7,5 тыс. руб.). Это ведет к дефициту средств у заводов для модернизации и ремонта, и многие из них начинают переключаться на более прибыльную продукцию, что может угрожать внутреннему спросу.

Планируется поднять предельную оптовую цену до 59 722 тенге (около 9 тыс. руб.) за тонну, что также приведет к увеличению розничных цен на 7-10 тенге (1-2 руб.) в зависимости от региона. Потребление сжиженного газа в Казахстане продолжает расти, ожидая увеличение с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024, а в 2025 году этот показатель может достичь 2,6 млн тонн с возможным дефицитом в 30-40%.

Несмотря на запланированное повышение цен, Казахстан все еще имеет одни из самых низких цен на СНГ среди стран СНГ. Принятые меры должны помочь обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок и привлечь инвестиции в газоперерабатывающую отрасль, пишет zakon.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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