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Магнитная революция: как маглев-поезд обгоняет самолёты в скорости

Будущее на рельсах: новейший маглев-поезд развивает скорость 999 км/ч
Экономика

Новейший прототип маглев-поезда от лаборатории Донху уже готов, и он прошел первые испытания. В 2024 году он смог развить максимальную скорость в 999 км/ч, это быстрее, чем у большинства пассажирских самолетов.

маглев
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
маглев

Поезд использует магнитную левитацию, благодаря которой он не касается рельсов, а "плавает" на магнетах в специальном магнитном поле. Хотя маглев не новинка (первый коммерческий запустили в 2004 году в Китае), этот прототип стал настоящей революцией в области наземного транспорта.

Шанхайский маглев уже удивлял скоростью 460 км/ч, но новая разработка увеличила этот показатель вдвое-втрое. Теперь по сравнению с традиционными железными дорогами, например, в Японии или Франции, старые поезда кажутся просто медленными.

Маглев использует три технологии магнитного поля одновременно. Когда поезд достигает минимальной скорости, активируется магнитное поле, которое помогает ему удерживаться на рельсах и не съезжать. Сверхпроводящие электромагниты работают при температуре -269 °C, что значительно увеличивает их магнитную силу. Благодаря этому поезд может двигаться без трения, только сопротивление воздуха ограничивает скорость, что обеспечивает тихую и плавную поездку.

А что в Венгрии? Здесь 8000 километров железных дорог, из которых 2800 км электрифицированы, но максимальная скорость на большинстве участков составляет всего 100-120 км/ч. Есть планы увеличить скорость до 160 км/ч, но пока пассажиры могут только мечтать об этом, сообщает Vezess.

Уточнения

Левита́ция (от лат. levitas — «лёгкость, легковесность») — преодоление гравитации, при котором субъект или объект пари́т в пространстве (левитирует), не касаясь поверхности твёрдой или жидкой опоры.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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