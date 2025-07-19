Введёт тарифы на товары из России, а пострадают фермеры США: кому аукнутся угрозы Трампа

Рикошетом заденут совсем не тех, на кого они были направлены: введение Трампом пошлин на российские товары

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американским аграриям грозит новая волна трудностей, если администрация Дональда Трампа реализует планы по введению высоких тарифов на российские товары.

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе

В прошлом году Соединенные Штаты закупили у России удобрений на 1,3 миллиарда долларов, в основном в виде карбамида и аммиачной селитры, и объемы импорта планируется нарастить. Производители пропашных культур, таких как кукуруза и соя, основных потребителей удобрений, уже испытывают давление цен и не могут позволить себе дальнейшее увеличение расходов или задержки в поставках.

Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Пока неясно, будут ли удобрения освобождены от пошлин, и какие меры будут применены к России: тарифы, санкции или их комбинация.

Роб Ларью, президент Национального союза фермеров, заявил, что компании, импортирующие удобрения, уже учитывают потенциальные риски в ценах. Он выразил опасение, что рост цен заставит фермеров отказаться от земледелия и продать свои участки.

В большинстве удобрений используются три основных элемента: фосфор, калий и азот. Российский экспорт карбамида и аммиачной селитры обеспечивает азот, а поташ является источником калия.

По словам Аллана Пикетта из S&P Capital, импорт аммиачной селитры находится под наибольшей угрозой, поскольку США импортируют 46% этого вещества из России. Многие страны ограничивают продажу аммиачной селитры из-за ее потенциальной опасности.

Прекращение импорта карбамида из России может привести к дефициту. Если американские компании увеличат производство, фермерам придется платить больше. Россия имеет конкурентное преимущество в производстве удобрений на основе карбамида благодаря запасам природного газа.

Вероника Най из Института удобрений сообщила, что удобрения составляют около 15% затрат среднего фермера. Цены на удобрения оставались стабильными до 2020 года, но с тех пор начали расти из-за сбоев в цепочках поставок во время пандемии и санкций против Белоруссии. Неопределенность в торговой политике Трампа также замедлила торговлю удобрениями, пишет nytimes.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.