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Семь бед стран Большой семёрки: что тормозит их экономику

Семь экономических проблем, сдерживающих развитие стран Большой семёрки: основные препятствия
1:49
Экономика

Страны G7 сталкиваются с целым рядом схожих вызовов.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Во-первых, демографическая ситуация характеризуется неуклонным ростом числа пенсионеров, получающих социальные выплаты, при одновременном сокращении трудоспособного населения.

Во-вторых, существующие модели финансирования государственных программ, разработанные десятилетия назад, больше не обеспечивают достаточный объем поступлений для покрытия текущих государственных расходов.

В-третьих, старение населения приводит к стагнации потребительского спроса, поскольку пожилые люди сокращают расходы, за исключением сферы здравоохранения, а молодые люди реже вступают в брак и создают семьи.

В-четвертых, попытки стимулирования потребительских расходов посредством мер, реализуемых центральными банками и правительствами, приводят к инфляции, оказывающей негативное влияние на расходы как домохозяйств, так и государства из-за роста затрат на обслуживание долга.

В-пятых, институциональные процессы, эффективно работавшие на этапе экономического роста, в настоящее время тормозят развитие, поскольку приоритет отдается соблюдению установленных процедур, а не адаптации для достижения результатов.

В-шестых, распространенным решением проблемы растущих государственных расходов является финансирование дефицита за счет заимствований, что приводит к увеличению государственного долга и процентных выплат.

В-седьмых, легкодоступные возможности для экономического роста исчерпаны, и, несмотря на надежды, связанные с энергетическим переходом и искусственным интеллектом, нет гарантий, что они обеспечат необходимый рост производительности, сообщает Zero Hedge со ссылкой на OfTwoMinds.

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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