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Санкции ЕС ударили по Ozon Банк — но всё пошло не по плану

ЕС ввёл санкции против Ozon Банка
2:15
Экономика

Санкции ЕС затронули Ozon Банк, но на клиентах это не отразится — об этом заявили в пресс-службе банка. Несмотря на включение в санкционный список, банк продолжает функционировать без ограничений. В компании уверяют: поводов для паники нет.

Санкции против озон банка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Санкции против озон банка

Почему санкции не помешают работе Ozon Банка

По словам представителя банка, структура бизнеса изначально выстроена так, что внешние ограничения не влияют на операционную деятельность:

"Мы продолжаем работать в стандартном режиме. У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому санкционные меры на Ozon Банк никак не повлияют", — отметил он.

Кто под санкциями, а кто — нет

Важно понимать: ограничения введены исключительно в отношении самого Ozon Банка. Другие юридические лица и бизнесы, входящие в экосистему Ozon, не подпали под действие санкций.

Представитель компании подчеркнул, что Ozon Банк не участвует в капитале каких-либо компаний группы.

Что будет с приложением

Пока приложение Ozon Банка доступно для загрузки, но есть риск, что оно исчезнет из App Store и Google Play. В компании к этому готовы:

"Мы уже работаем над тем, чтобы клиенты могли скачать его на любые устройства, если так случится. А сейчас рекомендуем скачать приложение для iOS и Android, если у вас его ещё нет", — добавили в Ozon.

Что происходит с акциями и переездом

Ни торги акциями, ни стратегические планы компании не изменились:

В официальном телеграм-канале компании сообщили, что торги бумагами Ozon продолжаются как обычно, а планы по релокации бизнеса в Россию остаются актуальными.

Контекст: кого ещё затронули санкции

Напомним, в новый санкционный пакет Евросоюза вошли 22 российских банка, включая Ozon Банк. Однако Ozon демонстрирует готовность к внешним вызовам и продолжает работать в привычном для клиентов формате.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей.

Са́нкции в связи́ со вторже́нием Росси́и на Украи́ну — ограничительные политические и экономические меры, введённые государствами и международными организациями в отношении России, Беларуси и ряда российских и белорусских лиц и организаций, которые причастны к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также к вторжению российских войск на Украину в 2022 году в рамках российско-украинской войны.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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