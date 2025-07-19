Санкции ЕС ударили по Ozon Банк — но всё пошло не по плану

Санкции ЕС затронули Ozon Банк, но на клиентах это не отразится — об этом заявили в пресс-службе банка. Несмотря на включение в санкционный список, банк продолжает функционировать без ограничений. В компании уверяют: поводов для паники нет.
По словам представителя банка, структура бизнеса изначально выстроена так, что внешние ограничения не влияют на операционную деятельность:
"Мы продолжаем работать в стандартном режиме. У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому санкционные меры на Ozon Банк никак не повлияют", — отметил он.
Важно понимать: ограничения введены исключительно в отношении самого Ozon Банка. Другие юридические лица и бизнесы, входящие в экосистему Ozon, не подпали под действие санкций.
Представитель компании подчеркнул, что Ozon Банк не участвует в капитале каких-либо компаний группы.
Пока приложение Ozon Банка доступно для загрузки, но есть риск, что оно исчезнет из App Store и Google Play. В компании к этому готовы:
"Мы уже работаем над тем, чтобы клиенты могли скачать его на любые устройства, если так случится. А сейчас рекомендуем скачать приложение для iOS и Android, если у вас его ещё нет", — добавили в Ozon.
Ни торги акциями, ни стратегические планы компании не изменились:
В официальном телеграм-канале компании сообщили, что торги бумагами Ozon продолжаются как обычно, а планы по релокации бизнеса в Россию остаются актуальными.
Контекст: кого ещё затронули санкции
Напомним, в новый санкционный пакет Евросоюза вошли 22 российских банка, включая Ozon Банк. Однако Ozon демонстрирует готовность к внешним вызовам и продолжает работать в привычном для клиентов формате.
SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей.
Са́нкции в связи́ со вторже́нием Росси́и на Украи́ну — ограничительные политические и экономические меры, введённые государствами и международными организациями в отношении России, Беларуси и ряда российских и белорусских лиц и организаций, которые причастны к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также к вторжению российских войск на Украину в 2022 году в рамках российско-украинской войны.
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