Искусственный интеллект на службе ритейла: как компания из Великобритании меняет подход к покупкам

Данные — наше всё: как британская компания использует ИИ для улучшения покупательского опыта

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская компания Lowe’s, занимающаяся продажей товаров для дома, использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы лучше понимать быстро меняющиеся потребности клиентов и оптимизировать планировку магазинов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка с собакой в магазине

Например, если ИИ замечает растущий интерес к определенным кустарникам, он может увеличить их количество в заказе и разместить их на видном месте в магазине.

При подготовке к урагану ИИ помогает учитывать изменения погоды и заказывать больше фонариков и радиоприемников, а сантехнические принадлежности можно разместить ближе к входу на случай экстренных ситуаций.

Чандху Наир, старший вице-президент по данным и инновациям в Lowe’s, рассказал, что эта технология помогает создавать более удобные и увлекательные условия для покупок. Сотрудники магазинного фронта и офисные работники работают вместе, чтобы ИИ дополнял их, а не заменял.

Для создания лучшего покупательского опыта требуется много реальных данных: как движутся покупатели по магазину и какие у них предпочтения. Раньше для анализа данных у компании уходило много времени, но теперь ИИ позволяет сократить этот процесс.

Наир отметил, что новые тренды появляются и исчезают быстро, особенно из-за соцсетей, поэтому возможность чаще менять макеты магазинов стала очень важной.

Lowe’s также изучает потенциал цифровых двойников, которые создают виртуальные версии магазинов. Это поможет тестировать макеты и представлять наиболее востребованные товары.

Кстати, не только Lowe’s верит в ИИ. Исследования показывают, что 80% ритейлеров собираются внедрять ИИ, чтобы лучше понимать клиентов и повышать эффективность, пишет Business Insider.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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