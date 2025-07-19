Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 повседневных ошибок, которые вредят коже, по мнению дерматолога
Тренировки в жару: медики советуют следить за пульсом и пить больше воды
Домашняя кошка входит в топ-5 самых результативных охотников по версии учёных
Европейский проект Beyond EPICA завершил бурение самого древнего ледяного ядра
Повар поделился рецептом самой вкусной творожной запеканки
Мульчирование и обрезка после посадки способствуют лучшему развитию смородины
Тренеры назвали преимущества круговых тренировок для похудения
Когда можно потерять жильё после покупки: правовые риски для покупателей недвижимости
Сторона лючка бензобака зависит от страны и направления движения

Великобритания в ожидании мрачного сценария: угроза стагфляции реальна

Цены скачут, рост производства замедлился: в Великобритании высоки риски стагфляции
1:12
Экономика

Великобритания столкнулась с реальной угрозой стагфляции, поскольку фискальные меры, введенные лейбористами, спровоцировали инфляционный скачок и замедлили экономическую активность.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Свежие официальные данные свидетельствуют о том, что инфляция потребительских цен в июне превысила ожидания, достигнув отметки в 3,6%.

Эта ситуация усугубляется неудовлетворительными темпами экономического роста: согласно информации, опубликованной на прошлой неделе, объем производства сократился в мае второй месяц подряд.

Эти показатели усилили опасения по поводу возможного наступления периода стагфляции в Великобритании — неблагоприятного сценария, при котором экономический рост замедляется, а цены продолжают расти.

Аналитики прогнозируют, что инфляция останется на уровне выше 3% до конца текущего года, что, в свою очередь, ограничит возможности снижения процентных ставок. По оценкам Национального института экономических и социальных исследований, возврат инфляции к целевому уровню в 2% ожидается не ранее конца следующего года, пишет Daily Mail.

Уточнения

Стагфля́ция (словослияние стагна́ция + инфля́ция) — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен — инфляцией.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Белый медведь в Антарктиде может уничтожить пингвинов — предупреждают экологи
Учёные связали миф о Рагнарёке с вулканическим похолоданием VI века
Быстрое протрезвление возможно только в клинике с капельницей
Поздний посев укропа и салата позволяет избежать вредителей и получить чистую зелень
Лера Кудрявцева о бытовой терапии дома: как уборка помогает справиться с трудностями
Повара советуют делать необычный хлеб из переспелых бананов с орехами
Красное нижнее белье не просвечивает под белой одеждой благодаря поглощению света
Кто имеет право на наследство без завещания — порядок очередей по ГК РФ
Прыжки на скакалке признаны эффективной кардиотренировкой — рекомендации
В Европе появилась новая форма ацикловира от герпеса на губах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.