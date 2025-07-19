Великобритания в ожидании мрачного сценария: угроза стагфляции реальна

Цены скачут, рост производства замедлился: в Великобритании высоки риски стагфляции

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания столкнулась с реальной угрозой стагфляции, поскольку фискальные меры, введенные лейбористами, спровоцировали инфляционный скачок и замедлили экономическую активность.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Свежие официальные данные свидетельствуют о том, что инфляция потребительских цен в июне превысила ожидания, достигнув отметки в 3,6%.

Эта ситуация усугубляется неудовлетворительными темпами экономического роста: согласно информации, опубликованной на прошлой неделе, объем производства сократился в мае второй месяц подряд.

Эти показатели усилили опасения по поводу возможного наступления периода стагфляции в Великобритании — неблагоприятного сценария, при котором экономический рост замедляется, а цены продолжают расти.

Аналитики прогнозируют, что инфляция останется на уровне выше 3% до конца текущего года, что, в свою очередь, ограничит возможности снижения процентных ставок. По оценкам Национального института экономических и социальных исследований, возврат инфляции к целевому уровню в 2% ожидается не ранее конца следующего года, пишет Daily Mail.

Уточнения

Стагфля́ция (словослияние стагна́ция + инфля́ция) — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен — инфляцией.





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