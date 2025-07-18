Новая стратегия США: пошлины плюс новый закон о криптовалютах

Что скрывается за новыми торговыми ходами Вашингтона? Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания законопроекта о криптовалютах, намекнул, что Соединённые Штаты вот-вот объявят о новых крупных торговых сделках.
"У нас есть еще пара крупных [торговых соглашений], о которых будет объявлено достаточно скоро. Мы практически можем сделать это сегодня. Возможно, позже", — заявил президент.
Однако конкретные страны, с которыми будут заключены эти соглашения, глава Белого дома не назвал.
Ещё в начале апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, импортируемые из 185 стран и территорий. Эти меры стали частью его курса на жёсткую торговую политику:
Белый дом пояснил: приостановка — это не уступка, а тактический шаг. На этот срок продолжает действовать универсальный тариф в 10%, но администрация оставила за собой право пересмотра условий.
Уже 27 июня Трамп уточнил, что в течение полутора недель администрация США уведомит ряд стран о новых условиях двусторонней торговли. Причём это будут именно те страны, с которыми отдельные соглашения заключаться не будут.
Однако в некоторых случаях США могут продлить срок переговоров, если увидят в этом политическую или экономическую выгоду.
Сейчас внимание приковано к тому, с кем именно США подпишут новые торговые соглашения. Пока это остаётся интригой. Но если учесть, как быстро разворачиваются события, можно ожидать, что Трамп вскоре назовёт имена этих государств — и последствия не заставят себя ждать.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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