Новая стратегия США: пошлины плюс новый закон о криптовалютах

Трамп подписал закон о криптовалютах и анонсировал торговые сделки

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что скрывается за новыми торговыми ходами Вашингтона? Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания законопроекта о криптовалютах, намекнул, что Соединённые Штаты вот-вот объявят о новых крупных торговых сделках.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

"У нас есть еще пара крупных [торговых соглашений], о которых будет объявлено достаточно скоро. Мы практически можем сделать это сегодня. Возможно, позже", — заявил президент.

Однако конкретные страны, с которыми будут заключены эти соглашения, глава Белого дома не назвал.

Пошлины: универсальные, индивидуальные и приостановленные

Ещё в начале апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, импортируемые из 185 стран и территорий. Эти меры стали частью его курса на жёсткую торговую политику:

С 5 апреля начали действовать универсальные тарифы в размере 10%.

С 9 апреля стартовали индивидуальные пошлины.

В тот же день США также ввели 90-дневную приостановку некоторых ответных мер, чтобы дать шанс торговым переговорам.

Белый дом пояснил: приостановка — это не уступка, а тактический шаг. На этот срок продолжает действовать универсальный тариф в 10%, но администрация оставила за собой право пересмотра условий.

Ультиматум и дипломатия: как США готовятся к новому этапу

Уже 27 июня Трамп уточнил, что в течение полутора недель администрация США уведомит ряд стран о новых условиях двусторонней торговли. Причём это будут именно те страны, с которыми отдельные соглашения заключаться не будут.

На практике это означает:

Страны получат уведомления с перечнем новых тарифов.

Рассылка началась в последние несколько дней.

Крайний срок — 1 августа. Именно к этой дате истекает период консультаций, и новые пошлины вступят в силу.

Однако в некоторых случаях США могут продлить срок переговоров, если увидят в этом политическую или экономическую выгоду.

Что дальше

Сейчас внимание приковано к тому, с кем именно США подпишут новые торговые соглашения. Пока это остаётся интригой. Но если учесть, как быстро разворачиваются события, можно ожидать, что Трамп вскоре назовёт имена этих государств — и последствия не заставят себя ждать.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.