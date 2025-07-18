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Новая стратегия США: пошлины плюс новый закон о криптовалютах

Трамп подписал закон о криптовалютах и анонсировал торговые сделки
2:33
Экономика

Что скрывается за новыми торговыми ходами Вашингтона? Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания законопроекта о криптовалютах, намекнул, что Соединённые Штаты вот-вот объявят о новых крупных торговых сделках.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

"У нас есть еще пара крупных [торговых соглашений], о которых будет объявлено достаточно скоро. Мы практически можем сделать это сегодня. Возможно, позже", — заявил президент.

Однако конкретные страны, с которыми будут заключены эти соглашения, глава Белого дома не назвал.

Пошлины: универсальные, индивидуальные и приостановленные

Ещё в начале апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, импортируемые из 185 стран и территорий. Эти меры стали частью его курса на жёсткую торговую политику:

  • С 5 апреля начали действовать универсальные тарифы в размере 10%.
  • С 9 апреля стартовали индивидуальные пошлины.
  • В тот же день США также ввели 90-дневную приостановку некоторых ответных мер, чтобы дать шанс торговым переговорам.

Белый дом пояснил: приостановка — это не уступка, а тактический шаг. На этот срок продолжает действовать универсальный тариф в 10%, но администрация оставила за собой право пересмотра условий.

Ультиматум и дипломатия: как США готовятся к новому этапу

Уже 27 июня Трамп уточнил, что в течение полутора недель администрация США уведомит ряд стран о новых условиях двусторонней торговли. Причём это будут именно те страны, с которыми отдельные соглашения заключаться не будут.

На практике это означает:

  • Страны получат уведомления с перечнем новых тарифов.
  • Рассылка началась в последние несколько дней.
  • Крайний срок — 1 августа. Именно к этой дате истекает период консультаций, и новые пошлины вступят в силу.

Однако в некоторых случаях США могут продлить срок переговоров, если увидят в этом политическую или экономическую выгоду.

Что дальше

Сейчас внимание приковано к тому, с кем именно США подпишут новые торговые соглашения. Пока это остаётся интригой. Но если учесть, как быстро разворачиваются события, можно ожидать, что Трамп вскоре назовёт имена этих государств — и последствия не заставят себя ждать.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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