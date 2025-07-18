На полуострове жарко, как в пустыне: электроэнергия работает на пределе — что происходит

Крымская энергосистема перегружена из-за жары — власти просят экономить

Аномальная жара обрушилась на Крым, и теперь полуостров оказался на грани энергетического коллапса. Тысячи кондиционеров работают на полную мощность, и электросети просто не справляются с нагрузкой. Власти бьют тревогу — если не экономить электричество, отключения станут нормой. Сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ночной крым

"Срабатывает автоматика": отключения уже начались

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что 18 июля в 13:00 произошло отключение электроэнергии в ряде районов. Пострадали жители Алушты и Симферополя.

"Обесточено: 32 ТП, 4 790 точек поставок (10 965 человек)", — уточнил он в своём телеграм-канале.

По его словам, причиной стало не только повышение температуры, но и резкий скачок дневного потребления энергии. В сети начали срабатывать защитные системы, отключая целые участки.

Жителям и туристам рекомендуют: берегите электричество

Воронкин обратился к жителям и гостям Крыма с призывом снизить нагрузку на электросети днём — особенно при использовании кондиционеров и другой мощной техники.

"Во избежание введения режима веерных отключений в сетях электроснабжения", — предупредил министр.

Рекорды по югу: не только Крым

Аномально высокое потребление фиксируется не только на полуострове. Как сообщает EADaily со ссылкой на Системного оператора Единой энергосистемы России, абсолютные рекорды побиты и в других регионах юга:

Ставропольский край — 2026 МВт (14 июля)

Ростовская область — 3518 МВт (14 июля)

Температурная аномалия по регионам достигает 7°C выше нормы. И если жара не отступит, энергетики опасаются повторения отключений в массовом масштабе.

Что дальше

Крымская энергосистема уже работает на пределе. Если не будет снижения нагрузки в дневные часы, возможны веерные отключения в разных районах полуострова. Сейчас главное — разумно использовать электроэнергию и не перегружать сеть.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.



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