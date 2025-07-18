Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздушный фильтр в кондиционере: влияние на качество воздуха и экономию электроэнергии
Гвинет Пэлтроу назвала причину расставания с Беном Аффлеком в новой биографии
Крымская энергосистема перегружена из-за жары — власти просят экономить
Автоэксперты объяснили, когда включать рециркуляцию воздуха в салоне
Грызун стал поводом для конфликта: что не так с красноярским проектом
Рецепт варенья из вишни
Впервые зафиксирована заразная зевота у холоднокровных — исследование в Пизе
Учёные: абдоминальное ожирение связано с деменцией у пожилых мужчин
Планка: рекомендации по времени выполнения для разных возрастных групп

Цифровой валюте — зелёный свет: Трамп может разрешить инвестирование пенсионных сбережений американцев в криптоактивы

Трамп готовит указ о переводе пенсионных накоплений в криптовалюту
1:11
Экономика

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, расширяющий возможности инвестирования для американских пенсионных фондов. Вместо традиционных акций и облигаций, они смогут вкладывать средства в альтернативные активы, включая криптовалюты.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, подписание указа ожидается в ближайшее время. 

Предполагается, что перечень новых инвестиционных возможностей будет включать цифровые активы, драгоценные металлы, а также фонды, специализирующиеся на инфраструктурных проектах, поглощениях компаний и частном кредитовании.

Указ обяжет регулирующие органы рассмотреть оптимальные способы интеграции криптовалют в планы пенсионных фондов и устранить любые препятствия на этом пути.

Куш Десаи, представитель Белого дома, подчеркнул, что любые заявления следует считать официальными только после подтверждения самого Трампа.

Ранее министерство труда США отменило распоряжение администрации Джо Байдена, ограничивающее включение криптовалют в пенсионные планы.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Воздушный фильтр в кондиционере: влияние на качество воздуха и экономию электроэнергии
Гвинет Пэлтроу назвала причину расставания с Беном Аффлеком в новой биографии
Крымская энергосистема перегружена из-за жары — власти просят экономить
Автоэксперты объяснили, когда включать рециркуляцию воздуха в салоне
Грызун стал поводом для конфликта: что не так с красноярским проектом
Рецепт варенья из вишни
Впервые зафиксирована заразная зевота у холоднокровных — исследование в Пизе
Учёные: абдоминальное ожирение связано с деменцией у пожилых мужчин
Планка: рекомендации по времени выполнения для разных возрастных групп
Климатические вызовы: что ждёт Венгрию в будущем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.