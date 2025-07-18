Цифровой валюте — зелёный свет: Трамп может разрешить инвестирование пенсионных сбережений американцев в криптоактивы

Трамп готовит указ о переводе пенсионных накоплений в криптовалюту

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, расширяющий возможности инвестирования для американских пенсионных фондов. Вместо традиционных акций и облигаций, они смогут вкладывать средства в альтернативные активы, включая криптовалюты.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, подписание указа ожидается в ближайшее время.

Предполагается, что перечень новых инвестиционных возможностей будет включать цифровые активы, драгоценные металлы, а также фонды, специализирующиеся на инфраструктурных проектах, поглощениях компаний и частном кредитовании.

Указ обяжет регулирующие органы рассмотреть оптимальные способы интеграции криптовалют в планы пенсионных фондов и устранить любые препятствия на этом пути.

Куш Десаи, представитель Белого дома, подчеркнул, что любые заявления следует считать официальными только после подтверждения самого Трампа.

Ранее министерство труда США отменило распоряжение администрации Джо Байдена, ограничивающее включение криптовалют в пенсионные планы.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.