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Литовская BKT предлагает возобновить транспортировку удобрений из Белоруссии

В Литве просят восстановить транзит белорусских удобрений
2:07
Экономика

Компания Biriu kroviniu terminalas (BKT), занимающаяся перевалкой белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт, обратилась к литовскому правительству с инициативой о возобновлении транзита этих удобрений, пишет EADaily со ссылкой на литовское агентство BNS.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

В настоящее время Суд Европейского Союза рассматривает иск, поданный BKT против Совета ЕС, оспаривающий решение о прекращении транзита белорусского калия через территорию Литвы. Согласно информации агентства, генеральный директор BKT Русланас Малининас направил письмо премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу, предлагая заключить мировое соглашение и возобновить транспортировку белорусских калийных удобрений. Условием соглашения является отзыв иска из Суда ЕС.

BKT предлагает применить механизм, аналогичный тому, который используется для транзита грузов в Калининградскую область, сообщает BNS.

В тексте письма, цитируемом агентством, говорится о возможности введения "ограниченной, политически мотивированной трактовки", схожей с калининградским транзитом, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения зависимости от российских удобрений и уменьшения доходов России от логистики белорусского калия.

Однако правительство Литвы опровергает получение подобного письма.

Советник премьер-министра Юстинас Аргустас заявил BNS, что премьер-министр Г. Палуцкас не получал и не видел никаких писем по этому вопросу, и он не стоит в повестке дня правительства.

Министр транспорта Литвы Эугениюс Сабутис также заявил агентству, что ему ничего не известно о предложении BKT и что никаких обсуждений по этому поводу не ведется, в частности, из-за международных санкций, введенных Литвой. Он подчеркнул, что бизнес может выдвигать любые предложения, но действующий режим остается неизменным, и никаких реальных обсуждений не происходит.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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