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До полного обнуления: товарооборот между Россией и ЕС может сократиться до критически низкого уровня

Плоды гибридной войны: торговля между Россией и Евросоюзом близится к обнулению
0:52
Экономика

В российском Министерстве иностранных дел полагают, что товарооборот между Россией и Европейским союзом рискует обнулиться.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, выступавшего перед студентами и преподавателями Алтайского государственного университета, объем торговли, некогда достигавший 417 миллиардов долларов (в 2013 году), в прошлом году сократился до 60 миллиардов. В текущем году, по его прогнозам, он составит около 40 миллиардов, и не исключено полное прекращение торговых связей, пишет "Царьград".

Грушко также охарактеризовал текущие взаимоотношения с так называемым "историческим Западом" как полномасштабную гибридную войну, направленную против России и использующую все доступные средства давления.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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