Сибирь на пороге ИИ-революции: вакансии с требованиями к нейросетям увеличились на 36%

Вакансии в Сибири: спрос на навыки в ИИ и нейросетях увеличился на 36%

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, предоставленным аналитическим центром hh. ru, в первом полугодии 2025 года сибирские компании опубликовали более 800 объявлений о найме, где одним из ключевых требований является знание и опыт работы с искусственным интеллектом и нейросетями. Спрос на специалистов в этой области в Сибири увеличился на 36%.

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Лидирующую позицию по количеству вакансий, требующих навыков в области ИИ, занимает Новосибирская область, на которую приходится 44% от общего числа предложений. На втором месте находится Омская область с 15%, а Красноярский край занимает третье место с 12% от общего числа, пишет prmira.ru.

Заметно меньшее количество вакансий с подобными требованиями наблюдается в Иркутской и Томской областях (по 8%), Кемеровской области и Алтайском крае (по 7%). Самый низкий показатель зафиксирован в Республике Хакасия, где подобные требования встречаются лишь в 0,3% вакансий.

Наиболее востребованы специалисты по ИИ в финансовой и инвестиционной сферах (15% вакансий), за ними следуют программисты и разработчики (13%). Также навыки работы с искусственным интеллектом ценятся у менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, копирайтеров и редакторов (по 8%).

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.



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