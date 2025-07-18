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Китайские разработчики расширили свои инвестиции в рекламу в RuStore

Зафиксирован десятикратный рост расходов на рекламу в RuStore со стороны китайских разработчиков
Экономика

Согласно информации, предоставленной пресс-службой VK, китайские разработчики инвестировали 160 миллионов рублей в продвижение своих продуктов на платформе RuStore через VK Рекламу в первой половине года.

Компьютерный программист набирает код
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютерный программист набирает код

Данная тенденция обусловлена увеличением интереса российских пользователей к мобильным играм и улучшением возможностей монетизации для разработчиков. Компании из Китая стремятся к лидирующим позициям в рейтингах и укреплению своих позиций в приоритетных категориях.

Наибольшей популярностью для рекламных кампаний по-прежнему пользуются RPG и стратегии. Вместе с тем, наблюдается увеличение рекламных бюджетов в сегментах головоломок и аркад, с ростом на 9,7% и 9,5% соответственно, пишет "Царьград".

Кроме увеличения инвестиций в рекламу, китайские разработчики активно занимаются адаптацией своих игр для российской аудитории. Они вкладывают ресурсы в локализацию, включая адаптацию рекламных кампаний, эксперименты с геймификацией и форматами вовлечения. По словам директора по развитию бизнеса RuStore Ильи Ульянова, при сохранении текущей динамики, годовые расходы на рекламу мобильных приложений могут значительно вырасти, с потенциальным приростом от 20% до 40% каждый квартал.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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