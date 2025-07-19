Семейная ипотека превратится в ловушку: кого вычеркнут из программы уже в 2026

С начала 2026 года в России могут ужесточить правила по одной из самых популярных программ господдержки — семейной ипотеке. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, будет запрещено оформлять льготный жилищный кредит вне региона, в котором зарегистрирован заемщик. Законопроект планируется внести до конца текущей сессии.
Если документ примут, россияне лишатся возможности покупать жильё по льготной ставке в другом регионе — например, чтобы переехать в Москву или Краснодар. По мнению опрошенных экспертов, это сильно ударит по мобильности населения и может "сломать планы" тысяч семей.
С инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она указала, что в 2024 году более 50% всех льготных ипотек пришлись на Москву и Петербург, при этом более 40% заемщиков жили в других регионах. Такая концентрация, по её мнению, превращает семейную ипотеку в инвестиционный инструмент, а не в помощь нуждающимся семьям.
Матвиенко предложила обязать получателей ипотеки:
зарегистрироваться в приобретённой квартире в течение 180 дней;
подтверждать проживание по этому адресу не реже одного раза в год на протяжении пяти лет.
Минфин и Минстрой поддержали идею: по их мнению, помощь должна быть адресной и стимулировать развитие регионов, а не усиливать концентрацию ресурсов в крупных городах.
Эксперты считают, что реформа может привести к кратковременному всплеску спроса во втором полугодии 2025 года — многие постараются успеть до введения ограничений. А уже в 2026 году начнётся спад в количестве сделок, особенно в мегаполисах.
"Инициатива ударит прежде всего по сделкам в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Калининграде — туда, куда стремятся переехать люди", — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
При этом количество сделок в "своих" регионах, наоборот, может вырасти за счёт внутреннего спроса. Но мобильность населения уменьшится: меньше семей смогут реализовать мечту о переезде.
"Многие семьи с детьми планировали обосноваться в мегаполисах — теперь им просто ломают планы", — отметил эксперт Кирилл Селезнёв.
Эксперты уверены: формальное ограничение не остановит россиян. Люди будут искать способы обхода — через фиктивную регистрацию, временную прописку у родственников, "переезды на бумаге".
"Прописка — не главное препятствие. Люди найдут способ её сделать", — подчеркнул Селезнёв.
Существенного влияния на цены не ожидается. По мнению аналитиков, стоимость жилья как минимум останется на текущем уровне. Возможно, темпы роста немного замедлятся, особенно в крупных городах.
"Это решение будет способствовать повышению доступности жилья, что входит в национальные цели развития", — считает доцент Финансового университета Игорь Балынин.
Однако, по словам Селезнёва, в долгосрочной перспективе доступность жилья в городах всё равно будет снижаться — из-за износа старого фонда, высокой инфляции и урбанизации.
Вместо запрета эксперты предлагают ужесточить контроль за целевым использованием ипотеки: отслеживать реальное проживание, ввести санкции за сдачу или быструю перепродажу жилья. Также предлагают ввести квоты на выдачу ипотек в "перегретых" регионах и сосредоточиться на развитии провинции.
"Если создать нормальные условия жизни в регионах, люди сами захотят остаться. Для этого нужны инвестиции в инфраструктуру, рабочие места и современные школы", — подчеркнул Селезнёв.
По словам Ильи Мосягина, можно добавить приоритетную поддержку тем, кто покупает "первичку" в своём регионе, включая дополнительные льготы.
Для многих россиян, особенно молодых семей из регионов, семейная ипотека была чуть ли не единственным шансом купить квартиру в крупном городе. Нововведение может существенно сократить такие возможности. В то же время оно должно усилить спрос на жильё в регионах — особенно если власти дополнительно поддержат развитие городской среды вне мегаполисов.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
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