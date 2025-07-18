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Критическая инфраструктура под угрозой: киберпреступники из Восточной Европы всё чаще атакуют российские компании

Серверы не выдерживают: хакеры из Восточной Европы усилили атаки на российские компании
Экономика

За первые полгода 2025 года в России произошло 95 хакерских атак на госструктуры и фирмы, что в 2,5 раза больше, чем в то же время в прошлом году.

Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

Основные цели атак — критическая инфраструктура. Эксперты связывают рост числа атак с тем, что благодаря искусственному интеллекту стало легче и дешевле их проводить.

Наибольшую опасность представляют группировки из Восточной Европы, которые совершили две трети всех атак. Известные группировки, такие как CyberSec, Blackjack и "Кибер Сопротивление", демонстрируют высокий уровень успешных взломов. Также появилось как минимум семь новых и особенно опасных групп, пишет argumenti.ru.

Специалисты отмечают, что хакеры часто используют уязвимости в веб-серверах, внедряя вредоносные скрипты. Более 60% серверов в России имеют слабые настройки безопасности, что делает их легкой мишенью.

Для защиты страны власти и эксперты призывают к новым подходам, включая внедрение систем на основе ИИ и блокчейна, обязательный аудит и шифрование данных. Также подчеркивается, что сотрудничество между государством и бизнесом становится всё более важным для борьбы с растущими киберугрозами.

Уточнения

Веб-сервер — специализированный компьютер, имеющий специальное программное обеспечение и принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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