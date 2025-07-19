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Зарплата растёт каждый год: приём, которым пользуются умные сотрудники

Эксперт: россияне могут повышать зарплату на 10–20% ежегодно за счёт обучения
Экономика

Повышение квалификации — один из самых действенных способов увеличить доход. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнёв. По его словам, если подходить к обучению системно и с пониманием цели, вполне реально получать прибавку к зарплате на 10-20% каждый год.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

"Глобально обучение должно быть постоянным занятием любого специалиста, который хочет оставаться ценным на рынке", — считает Кирилл Селезнёв.

10-20% в год — это реально

Селезнёв подчеркнул, что однократное прохождение курсов редко приносит значимый результат. Однако регулярное повышение квалификации — особенно в актуальных направлениях, таких как IT, аналитика, финансы, маркетинг — может ежегодно прибавлять к доходу ощутимую сумму.

Он уточнил, что единой формулы нет: всё зависит от сферы, стартовой позиции и усилий самого человека. Но даже на базовом уровне улучшение навыков даёт результат.

"Доход будет расти на 10-20% не одноразово, а каждый год", — отметил эксперт.

Радикальные перемены — ещё больший эффект

Наибольший скачок возможен при смене профессии. Например, если человек раньше работал на кассе или в другой низкооплачиваемой сфере, а затем освоил цифровую специальность, его доход может вырасти в разы.

"В этом случае речь может идти не о 10-20%, а о росте в 100-200%", — подчеркнул Селезнёв.

Выгоднее всего переобучение в сферах, где спрос стабильно высокий: IT, анализ данных, разработка, технические профессии, онлайн-маркетинг, логистика и финтех.

Сколько зарабатывают россияне сейчас

По последним данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в начале 2025 года составила:

  • в январе — 88 981 рубль;

  • в феврале — 89 646 рублей.

Это усреднённые значения по всем отраслям экономики. Очевидно, что в некоторых сферах реальные доходы значительно ниже. И для тех, кто находится в этой категории, обучение может стать возможностью выйти за пределы "средней температуры по больнице".

Бесплатно или платно

Повышение квалификации не обязательно должно быть дорогим. В интернете доступно множество бесплатных и недорогих курсов — от простых до продвинутых. Многие из них предоставляют сертификаты, которые уже сегодня учитываются при приёме на работу.

Также можно воспользоваться программами профессиональной переподготовки, которые частично или полностью субсидируются государством — например, через платформу "Работа России".

Важно не просто получить "бумажку", а реально улучшить навыки и применять их в практике.

Что ещё помогает расти в доходах

Кроме профильного образования, работодатели всё чаще обращают внимание на "мягкие навыки": управление временем, коммуникации, работа в команде, стрессоустойчивость. Эти качества напрямую влияют на эффективность сотрудников и тоже могут стать фактором повышения зарплаты.

Также помогает активная позиция: участие в дополнительных проектах, инициатива, стремление брать на себя больше ответственности.

Мир быстро меняется, и знания устаревают. Поэтому обучение — не разовое мероприятие, а часть профессиональной жизни. Даже те, кто уже работают в высокооплачиваемых отраслях, не могут позволить себе стоять на месте.

Тренд последних лет — постоянное самообучение: от микроформатов в Telegram-каналах до углублённых курсов и менторских программ.

Профессиональный рост невозможен без интеллектуальных усилий. Но в отличие от лотереи, этот путь — с предсказуемым результатом.

Уточнения

За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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