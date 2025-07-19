Зарплата растёт каждый год: приём, которым пользуются умные сотрудники

Повышение квалификации — один из самых действенных способов увеличить доход. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнёв. По его словам, если подходить к обучению системно и с пониманием цели, вполне реально получать прибавку к зарплате на 10-20% каждый год.
"Глобально обучение должно быть постоянным занятием любого специалиста, который хочет оставаться ценным на рынке", — считает Кирилл Селезнёв.
Селезнёв подчеркнул, что однократное прохождение курсов редко приносит значимый результат. Однако регулярное повышение квалификации — особенно в актуальных направлениях, таких как IT, аналитика, финансы, маркетинг — может ежегодно прибавлять к доходу ощутимую сумму.
Он уточнил, что единой формулы нет: всё зависит от сферы, стартовой позиции и усилий самого человека. Но даже на базовом уровне улучшение навыков даёт результат.
"Доход будет расти на 10-20% не одноразово, а каждый год", — отметил эксперт.
Наибольший скачок возможен при смене профессии. Например, если человек раньше работал на кассе или в другой низкооплачиваемой сфере, а затем освоил цифровую специальность, его доход может вырасти в разы.
"В этом случае речь может идти не о 10-20%, а о росте в 100-200%", — подчеркнул Селезнёв.
Выгоднее всего переобучение в сферах, где спрос стабильно высокий: IT, анализ данных, разработка, технические профессии, онлайн-маркетинг, логистика и финтех.
По последним данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в начале 2025 года составила:
в январе — 88 981 рубль;
в феврале — 89 646 рублей.
Это усреднённые значения по всем отраслям экономики. Очевидно, что в некоторых сферах реальные доходы значительно ниже. И для тех, кто находится в этой категории, обучение может стать возможностью выйти за пределы "средней температуры по больнице".
Повышение квалификации не обязательно должно быть дорогим. В интернете доступно множество бесплатных и недорогих курсов — от простых до продвинутых. Многие из них предоставляют сертификаты, которые уже сегодня учитываются при приёме на работу.
Также можно воспользоваться программами профессиональной переподготовки, которые частично или полностью субсидируются государством — например, через платформу "Работа России".
Важно не просто получить "бумажку", а реально улучшить навыки и применять их в практике.
Кроме профильного образования, работодатели всё чаще обращают внимание на "мягкие навыки": управление временем, коммуникации, работа в команде, стрессоустойчивость. Эти качества напрямую влияют на эффективность сотрудников и тоже могут стать фактором повышения зарплаты.
Также помогает активная позиция: участие в дополнительных проектах, инициатива, стремление брать на себя больше ответственности.
Мир быстро меняется, и знания устаревают. Поэтому обучение — не разовое мероприятие, а часть профессиональной жизни. Даже те, кто уже работают в высокооплачиваемых отраслях, не могут позволить себе стоять на месте.
Тренд последних лет — постоянное самообучение: от микроформатов в Telegram-каналах до углублённых курсов и менторских программ.
Профессиональный рост невозможен без интеллектуальных усилий. Но в отличие от лотереи, этот путь — с предсказуемым результатом.
За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.
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