Будущее ИИ: Google и Brookfield объединяют усилия для устойчивого роста

Второе дыхание для гидроэнергетики: как Google инвестирует миллиарды для центров обработки данных

Компания Google заключила крупнейшее в мире корпоративное соглашение о чистой гидроэлектроэнергии, согласившись приобрести до 3 ГВт гидроэлектростанций в США.

Фото: flickr.com by Энтони Квинтано, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Google

Сделка с Brookfield Asset Management включает 20-летнее соглашение на сумму 3 миллиарда долларов, обеспечивающее выработку электроэнергии на двух гидроэлектростанциях в Пенсильвании.

Google также планирует инвестировать 25 миллиардов долларов в центры обработки данных в Пенсильвании и соседних штатах в течение следующих двух лет. Это связано с ростом потребления экологически чистой электроэнергии для питания центров обработки данных, необходимых для искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Рут Порат, президент Alphabet, обсудила это на саммите по искусственному интеллекту в Питтсбурге, где Дональд Трамп объявил о выделении 70 миллиардов долларов на инвестиции в AI и энергетику.

По словам Аманды Петерсон Корио из Google, это сотрудничество с Brookfield — важный шаг для обеспечения экологически чистого энергоснабжения в регионе PJM. Google также планирует расширить соглашение на другие районы Среднеатлантического региона и Среднего Запада, модернизируя и повторно лицензируя гидроэлектростанции в Пенсильвании, сообщает The Guardian.

Уточнения

Пенсильва́ния — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — «Добродетель, свобода и независимость». Официальное прозвище Пенсильвании — «Штат замкового камня», «Штат квакеров».





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