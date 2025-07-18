Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние тренды 2025: блузы, поло и вязаные топы вместо футболок
Рекомендации Superdry по сушке одежды на открытом воздухе без повреждений
Эксперт раскрывает: ледяная вода провоцирует спазмы сосудов и проблемы с давлением
Как защитить сад от клопов: 5 эффективных способов борьбы
Автоинструкторы рекомендуют переводить зеркало заднего вида на ночь
Рик Оуэнс открыл OnlyFans для сбора средств в фонд помощи молодёжи
Американский кассир нашёл клад среди мелочи со сдачи
Эксперт: мужчины чаще всего делают чистку, лазерную эпиляцию и ботулотоксин
Сергей Соседов разразился жёсткой критикой в адрес Баскова

Меньше, но лучше: как жесткая экономия поможет российскому бюджету

Федеральный бюджет в фокусе: оптимизация расходов находится под давлением новых реалий
2:02
Экономика

На заседании Совета Федерации глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что федеральный бюджет нуждается в оптимизации расходов и повышении доходной базы.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Он связал это с пессимистичными прогнозами экономических показателей и снижением нефтегазовых доходов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту идею, отметив, что "чем меньше будут давать денег, тем лучше они будут осваиваться". Она подчеркнула, что будущие бюджеты будут ориентированы на жесткую экономию и эффективность каждого рубля, с особым вниманием к поддержке регионов.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что реализация некоторых инфраструктурных проектов может быть отложена, но все планы на 2025 год обеспечены ресурсами. В этом году все запланированные расходы бюджета будут выполнены.

По данным Минфина, в первой половине 2025 года доходы бюджета составили 17,6 триллиона рублей, а расходы — 21,3 триллиона, что привело к дефициту в 3,7 триллиона рублей или 1,7% ВВП.

Эксперты Константин Ордов и Александр Разуваев уверены, что сокращения социальных выплат не будет, и что бюджетные резервы позволят избежать негативных последствий для населения. Как сообщает сайт Москва 24, они также отметили, что возможные меры экономии могут касаться помощи другим государствам и инфраструктурных расходов, но не затронут финансирование обороны и социальных выплат.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов добавил, что у России есть резервы для бюджета, и рост валютной выручки от экспорта укрепляет рубль, что дает возможности для более свободного использования денежных средств

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Рекомендации Superdry по сушке одежды на открытом воздухе без повреждений
Эксперт раскрывает: ледяная вода провоцирует спазмы сосудов и проблемы с давлением
Как защитить сад от клопов: 5 эффективных способов борьбы
Автоинструкторы рекомендуют переводить зеркало заднего вида на ночь
Рик Оуэнс открыл OnlyFans для сбора средств в фонд помощи молодёжи
Федеральный бюджет в фокусе: оптимизация расходов находится под давлением новых реалий
Американский кассир нашёл клад среди мелочи со сдачи
Эксперт: мужчины чаще всего делают чистку, лазерную эпиляцию и ботулотоксин
Сергей Соседов разразился жёсткой критикой в адрес Баскова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.