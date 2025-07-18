Меньше, но лучше: как жесткая экономия поможет российскому бюджету

Федеральный бюджет в фокусе: оптимизация расходов находится под давлением новых реалий

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании Совета Федерации глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что федеральный бюджет нуждается в оптимизации расходов и повышении доходной базы.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Он связал это с пессимистичными прогнозами экономических показателей и снижением нефтегазовых доходов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту идею, отметив, что "чем меньше будут давать денег, тем лучше они будут осваиваться". Она подчеркнула, что будущие бюджеты будут ориентированы на жесткую экономию и эффективность каждого рубля, с особым вниманием к поддержке регионов.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что реализация некоторых инфраструктурных проектов может быть отложена, но все планы на 2025 год обеспечены ресурсами. В этом году все запланированные расходы бюджета будут выполнены.

По данным Минфина, в первой половине 2025 года доходы бюджета составили 17,6 триллиона рублей, а расходы — 21,3 триллиона, что привело к дефициту в 3,7 триллиона рублей или 1,7% ВВП.

Эксперты Константин Ордов и Александр Разуваев уверены, что сокращения социальных выплат не будет, и что бюджетные резервы позволят избежать негативных последствий для населения. Как сообщает сайт Москва 24, они также отметили, что возможные меры экономии могут касаться помощи другим государствам и инфраструктурных расходов, но не затронут финансирование обороны и социальных выплат.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов добавил, что у России есть резервы для бюджета, и рост валютной выручки от экспорта укрепляет рубль, что дает возможности для более свободного использования денежных средств

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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