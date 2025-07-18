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Солнечный бум в Пакистане: как жители спасаются от перебоев с электричеством

Рост цен на электроэнергию толкает пакистанцев к солнечной энергетике: выбор без выбора
2:00
Экономика

В Пакистане растет число жителей, устанавливающих солнечные панели на крышах своих домов из-за постоянных перебоев в электроснабжении и высоких счетов за энергию.

Бульвар Шахрах-и-Файсал, Пакистан
Фото: commons.wikimedia.org by کراچی, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бульвар Шахрах-и-Файсал, Пакистан

Солнечная энергия, когда-то доступная лишь богатым, теперь становится популярной и среди менее обеспеченных слоев населения.

То, что когда-то было роскошью для богатых, солнечная энергия теперь проникает в менее обеспеченные районы, где жители экономят каждую копейку, чтобы позволить себе ее.

"Солнце облегчает нашу жизнь, но для нас это тяжелый выбор", — говорит Фарида Салим в своем скромном доме в Карачи, городе на юге Пакистана.

Госпожа Салим не платит за электроэнергию уже год, протестуя против 18-часовых отключений. Вдова с двумя детьми-инвалидами, она продала украшения и заняла деньги, чтобы купить солнечные панели, инвертор и аккумулятор за 180 000 рупий (540 евро).

По данным Ember, доля солнечной энергии в энергобалансе Пакистана выросла с менее чем 2% в 2020 году до 10,3% в 2024 году. В первые пять месяцев 2025 года она почти удвоилась, достигнув 24%, став основным источником электроэнергии, опередив газ, уголь, атомную энергетику и даже гидроэнергетику.

Однако рост цен на энергоносители и требования МВФ сократить субсидии заставили правительство повысить цены на электроэнергию, которые за три года выросли на 155%, а счета превысили стоимость аренды жилья, пишет actu.orange.

"Солнечный бум — это не результат государственной инициативы, — отмечает Мохаммед Бассит Гаури, эксперт по энергетике. — Люди делают этот выбор из-за разочарования в неэффективной традиционной энергетике".

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Солнечная панель состоит из солнечных фотоэлектрических ячеек, соединенных последовательно или параллельно между собой.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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