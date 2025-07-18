Не нефтью единой: санкционеры ЕС снова промахнулись

Депутат Арефьев: санкции ЕС против российских банков не повлияют на экономику

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции Евросоюза против российских банков и нефтяных проектов не окажут критического влияния на экономику РФ. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Cimmerian praetor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЕС и Япония

Ранее ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули 22 российских банка, более 100 судов так называемого "теневого флота", а также проекты "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В рамках санкций вводится также запрет на поставки в Европу продуктов, произведенных на основе российской нефти, включая мазут и авиационное топливо. Предельная цена на нефть из РФ может быть снижена с 60 до 45 долларов за баррель.

По словам Арефьева, отключение 22 российских банков от системы SWIFT не станет радикальной мерой. Он отметил, что через оставшиеся банки проходили отдельные операции, например, связанные с поставками немецкого пива.

"Им же надо оплачивать как-то это хозяйство, вот через эти небольшие банки у нас транзакции проходили в Европу", — добавил парламентарий.

Арефьев подчеркнул, что даже если эти каналы будут заблокированы, критических последствий это не принесет.

"Я хочу сказать, что это, в общем-то, как укус комара, то, что Евросоюз ввел вот такие вот санкции, но ничего страшного они не принесут", — заявил он.

Он добавил, что возможное снижение предельной цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель может оказаться более болезненным шагом.

При этом он напомнил, что газопровод "Северный поток", на который наложены новые ограничения, фактически не функционирует.

"Европейские санкции для нас пока ничего страшного не представляют, потому что фактически мы сегодня с ними торговые отношения уже не ведем", — заключил парламентарий.