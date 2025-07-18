Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сомнолог Кудинов: ранний подъем важнее раннего засыпания
ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России — под ограничения попали Северный поток и 105 танкеров
Врач-эпидемиолог Онищенко предупредил об опасности купания в природных водоемах
Почему сметана и масло не помогают при солнечных ожогах — мнение врачей
В Госдуме ответили на вопрос о судьбе Telegram после запуска мессенджера MAX
После чеснока в июле можно посадить редьку, укроп и сидераты
Автомобилистам напомнили, почему нельзя мыть машину под солнцем летом
Медвежата сталкиваются с угрозой со стороны волков, львов и даже взрослых медведей
Маринуйте кабачки с чесноком: быстрый рецепт пикантной закуски

Не нефтью единой: санкционеры ЕС снова промахнулись

Депутат Арефьев: санкции ЕС против российских банков не повлияют на экономику
2:00
Экономика

Санкции Евросоюза против российских банков и нефтяных проектов не окажут критического влияния на экономику РФ. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

ЕС и Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Cimmerian praetor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЕС и Япония

Ранее ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули 22 российских банка, более 100 судов так называемого "теневого флота", а также проекты "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В рамках санкций вводится также запрет на поставки в Европу продуктов, произведенных на основе российской нефти, включая мазут и авиационное топливо. Предельная цена на нефть из РФ может быть снижена с 60 до 45 долларов за баррель.

По словам Арефьева, отключение 22 российских банков от системы SWIFT не станет радикальной мерой. Он отметил, что через оставшиеся банки проходили отдельные операции, например, связанные с поставками немецкого пива.

"Им же надо оплачивать как-то это хозяйство, вот через эти небольшие банки у нас транзакции проходили в Европу", — добавил парламентарий.

Арефьев подчеркнул, что даже если эти каналы будут заблокированы, критических последствий это не принесет.

"Я хочу сказать, что это, в общем-то, как укус комара, то, что Евросоюз ввел вот такие вот санкции, но ничего страшного они не принесут", — заявил он.

Он добавил, что возможное снижение предельной цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель может оказаться более болезненным шагом.

При этом он напомнил, что газопровод "Северный поток", на который наложены новые ограничения, фактически не функционирует.

"Европейские санкции для нас пока ничего страшного не представляют, потому что фактически мы сегодня с ними торговые отношения уже не ведем", — заключил парламентарий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Автомобилистам напомнили, почему нельзя мыть машину под солнцем летом
Медвежата сталкиваются с угрозой со стороны волков, львов и даже взрослых медведей
Маринуйте кабачки с чесноком: быстрый рецепт пикантной закуски
Военэксперт Рожин назвал преимущества модернизированного ПТРК Корнет для СВО
Трамп ставит ультиматум: санкции против России могут поднять мировые цены на нефть
Эксперт Дианова рекомендовала заменить жареное мясо рыбой и овощами в жару
Amazon перезапустит Основной инстинкт с возможным возвращением Шэрон Стоун
Почему стоит дважды подумать о медицинском туризме в Турцию — шокирующие факты
Депутат Арефьев: санкции ЕС против российских банков не повлияют на экономику
Сохранение таза в напряжении — ключ к безопасности упражнения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.