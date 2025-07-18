Курс на снижение: ставка может измениться уже на днях

Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ключевая ставка может быть снижена, несмотря на рост инфляции. Об этом Pravda.Ru заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Ранее газета "Известия" сообщила, что 11 из 15 опрошенных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки Банком России на предстоящем заседании 25 июля. По их прогнозу, показатель может быть снижен сразу на два процентных пункта — до уровня 18%. Причиной для такого шага они называют замедление инфляции, которое фиксировалось с момента последнего заседания Центробанка.

По мнению Николаева, вероятность снижения ключевой ставки Банком России достаточно высока, несмотря на текущий рост инфляции.

По его словам, инфляция в годовом выражении снова начала расти после повышения тарифов ЖКХ, и по итогам июля может составить около 1%. При этом, отметил он, если ориентироваться на инфляционные показатели, снижать ставку нецелесообразно.

Однако эксперт обратил внимание на серьезное давление, которое сейчас оказывается на регулятор. Он напомнил, что в декабре 2024 года, несмотря на быстро растущую инфляцию и действующую тогда ставку в 21%, Центробанк не стал её повышать.

"Тогда ее не повысили именно из-за того, что такое давление было достаточно серьёзное, ее оставили неизменной. Объективно, если руководствоваться теми же правилами, которыми банк руководствовался до последнего времени, ставку снижать не надо, но давление столь значительное, что я думаю, шансов больше за то, что снизят — от 1% до 2% пунктов", — пояснил он.