Исчезновение 7 млн баррелей: как Россия влияет на нефтяной рынок

Трамп ставит ультиматум: санкции против России могут поднять мировые цены на нефть

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Потенциальные санкции со стороны президента США Дональда Трампа, обусловленные его ультиматумом в адрес России, спровоцируют значительный рост мировых цен на нефть.

Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Экономика

Исчезновение более семи миллионов баррелей российской нефти, ежедневно поставляемых на мировой рынок, неминуемо приведет к взлету цен на нефть во всем мире.

Обозреватели предупредили, что предложенный Белым домом экономический план окажет влияние не только на азиатский рынок нефти, но и нанесет серьезный удар по мировой экономике.

В понедельник Трамп выдвинул Москве 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Киевом. В случае несоблюдения этого требования, он пригрозил ввести 100% тарифы на импорт российской продукции, а также вторичные пошлины для стран, закупающих российские энергоносители.

Одновременно с этим глава Белого дома сообщил о достигнутых договоренностях с ЕС по вопросу поставок американского оружия Украине, при этом финансирование этих поставок будет возложено на европейские страны. В будущие поставки войдут, в частности, системы Patriot, а не только ракеты.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, план американского президента имеет коммерческую основу. В то же время Европа демонстрирует готовность к значительным расходам на закупку вооружений, что способствует эскалации конфликта. Однако и в европейских странах существуют разногласия относительно распределения финансовых затрат. В частности, Франция, Чехия, Италия и Венгрия выразили отказ от участия в закупках, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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