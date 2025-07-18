Евросоюз усиливает давление: отключение от SWIFT и новые ограничения на газопроводы

Новый пакет санкций: ЕС готовит отключение более 20 российских банков от SWIFT

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает отключение от международной системы SWIFT более двадцати российских банков, что фактически блокирует их возможность осуществлять международные переводы.

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Сообщается, что новые ограничения также затронут газопроводы "Северный поток", с целью исключить возможность их восстановления и использования в будущем, пишет Газета.Ru.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о предложении отключить от SWIFT еще 22 российских финансовых учреждения.

В июне президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на Россию, в частности, путем полного отключения всех российских банков от SWIFT. По его мнению, недостаточно жесткие меры могут быть восприняты Россией как проявление слабости со стороны Европы.

Еще в мае Bloomberg сообщало о планах ЕС рассмотреть отключение более 20 банков от SWIFT в рамках нового пакета санкций. В ответ на это Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, назвал действия Брюсселя лицемерными, указывая на то, что, несмотря на разговоры о прекращении связей с Россией, ЕС продолжает обходными путями увеличивать закупки российских энергоресурсов.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.





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