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Евросоюз усиливает давление: отключение от SWIFT и новые ограничения на газопроводы

Новый пакет санкций: ЕС готовит отключение более 20 российских банков от SWIFT
1:26
Экономика

Восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает отключение от международной системы SWIFT более двадцати российских банков, что фактически блокирует их возможность осуществлять международные переводы.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Сообщается, что новые ограничения также затронут газопроводы "Северный поток", с целью исключить возможность их восстановления и использования в будущем, пишет Газета.Ru.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о предложении отключить от SWIFT еще 22 российских финансовых учреждения.

В июне президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на Россию, в частности, путем полного отключения всех российских банков от SWIFT. По его мнению, недостаточно жесткие меры могут быть восприняты Россией как проявление слабости со стороны Европы.

Еще в мае Bloomberg сообщало о планах ЕС рассмотреть отключение более 20 банков от SWIFT в рамках нового пакета санкций. В ответ на это Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, назвал действия Брюсселя лицемерными, указывая на то, что, несмотря на разговоры о прекращении связей с Россией, ЕС продолжает обходными путями увеличивать закупки российских энергоресурсов.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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