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Легкий путь из долгов — короткая дорога в суд: схема с фальшивыми госпрограммами и её последствия

Банк ВТБ выявил схемы обмана с мнимым списанием долгов и ложными юрфирмами
4:06
Экономика

Мошенники изобретают всё новые способы, чтобы нажиться на людях, оказавшихся в финансово сложной ситуации. Как сообщили в пресс-службе ВТБ, всё чаще злоумышленники используют популярность тематики списания долгов для обмана граждан — от фиктивных программ "ускоренного банкротства" до услуг так называемых антиколлекторов.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

"Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов", — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов Дмитрий Ревякин.

Фальшивые госпрограммы и мнимые сотрудники банков

Одна из самых распространённых схем — звонки якобы от имени государственных органов или банков. Жертвам рассказывают о неких "государственных" или "внутренних" программах, по которым можно полностью списать долги. Уловка заключается в том, что за участие в этих программах просят внести комиссию — иногда она достигает трети от всей суммы кредита.

На этом беды не заканчиваются. Получив доступ к персональным данным, мошенники оформляют на имя пострадавших новые кредиты, тем самым усугубляя их финансовое положение. Всё выглядит убедительно: звонки с подменой номера, фальшивые документы и "официально" выглядящие сайты.

Опасные обещания антиколлекторов

Ещё одна схема — предложения от так называемых антиколлекторов. Недобросовестные юридические фирмы обещают "законно признать кредитный договор недействительным" или "обнулить долги через суд". Звучит привлекательно — особенно для тех, кто отчаялся найти законное решение.

"Такие компании ссылаются на несуществующие лазейки в законодательстве, в которые неподготовленный человек легко может поверить", — пояснили в ВТБ.

За подобные "услуги" мошенники требуют предоплату. После получения денег они перестают выходить на связь. При этом никаких реальных действий по делу не происходит, а задолженность только растёт. Банки продолжают начислять проценты, а кредитная история клиента стремительно ухудшается.

Поддельные сайты по банкротству

Один из самых опасных трендов — фальшивые онлайн-сервисы, якобы предлагающие "быстрое банкротство". Такие сайты имитируют внешний вид официальных платформ, используют похожие логотипы и формулировки. Пользователю предлагают ввести личные данные, включая паспортную информацию и сведения о долгах, а также внести плату за "ускоренную процедуру".

В результате человек остаётся и без денег, и с новыми проблемами: злоумышленники могут использовать его данные для оформления микрозаймов и других мошеннических действий.

Как распознать мошенников

Ключевой признак — предложение полностью списать долг за деньги. Ни один банк, ни одна государственная структура не будет брать оплату за такие процедуры. Более того, реальные программы реструктуризации долгов и банкротства проходят только через официальные каналы: суды, службы судебных приставов, аккредитованные юридические компании и сам банк-кредитор.

"Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники", — подчеркнул Дмитрий Ревякин.

Если вам поступило сомнительное предложение — не поленитесь позвонить в банк или госучреждение напрямую. Даже несколько минут проверки могут спасти от серьёзных последствий.

Безопасное решение — идти в банк

ВТБ напоминает: если вы столкнулись с проблемами при погашении кредита, не стоит искать "обходные пути". Единственный безопасный способ — обратиться напрямую в банк. Специалисты рассмотрят ситуацию и предложат реальные законные варианты: реструктуризацию, отсрочку, изменение графика платежей или иные меры, которые действительно помогут, а не усугубят положение.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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