Криптовалюта под надежной защитой: Сбер предлагает новую услугу

"Сбер" планирует запустить новую услугу для российских клиентов — хранение криптовалютных активов.
Это позволит пользователям безопасно хранить свои токены, интегрируя цифровые валюты в операционную деятельность банка.
Банк уже направил в Центральный банк России предложения по регулированию криптоактивов. Исполнительный директор "Сбера" по альтернативным платежным решениям Анатолий Пронин подчеркнул, что все больше мировых банков осваивают криптосферу и предлагают кастодиальные услуги.
"Сбер" предлагает, чтобы регулирование криптовалютных активов осуществлялось так же, как и управление средствами на обычных банковских счетах. Это позволит банку гарантировать безопасность цифровых токенов клиентов.
Ключевой аспект новой услуги — полная финансовая ответственность "Сбера" за сохранность активов. В случае хищения или утери криптовалюты банк обязуется полностью компенсировать клиенту понесенные убытки, обеспечивая высокий уровень защиты для владельцев цифровых активов, согласно Reuters.
Токен (блокчейн) — единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе.
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