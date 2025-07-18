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Криптовалюта под надежной защитой: Сбер предлагает новую услугу

Регулирование криптоактивов: Сбер предлагает аналогию с традиционными банковскими счетами
1:08
Экономика

 "Сбер" планирует запустить новую услугу для российских клиентов — хранение криптовалютных активов.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Это позволит пользователям безопасно хранить свои токены, интегрируя цифровые валюты в операционную деятельность банка.

Банк уже направил в Центральный банк России предложения по регулированию криптоактивов. Исполнительный директор "Сбера" по альтернативным платежным решениям Анатолий Пронин подчеркнул, что все больше мировых банков осваивают криптосферу и предлагают кастодиальные услуги.

"Сбер" предлагает, чтобы регулирование криптовалютных активов осуществлялось так же, как и управление средствами на обычных банковских счетах. Это позволит банку гарантировать безопасность цифровых токенов клиентов.

Ключевой аспект новой услуги — полная финансовая ответственность "Сбера" за сохранность активов. В случае хищения или утери криптовалюты банк обязуется полностью компенсировать клиенту понесенные убытки, обеспечивая высокий уровень защиты для владельцев цифровых активов, согласно Reuters.

Уточнения

Токен (блокчейн) — единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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