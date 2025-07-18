Заморозка цен: эксперты предлагают защитить потребителей от инфляции

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предлагают зафиксировать цены на основные продукты — мясо, яйца, молоко и другие товары первой необходимости — на 3-4 месяца.
Для заморозки цен специалисты рекомендуют заключать долгосрочные соглашения между производителями и потребителями как корпоративные, так и государственные. Правительство должно поддерживать такие договоренности, чтобы снизить инфляцию, которая на середину июля составила 9,3%.
Чтобы заморозка была эффективной, соглашения должны содержать четкие условия и ответственность сторон, а также предусматривать компенсации для производителей в случае снижения прибыли, пишут Известия.
Другие меры по снижению инфляции:
Эксперты подчеркивают, что без жесткой денежно-кредитной политики и контроля бюджетных расходов устойчивое снижение инфляции невозможно.
Минсельхоз РФ также поддерживает идею фиксирования цен на яйца в долгосрочных контрактах, чтобы сбалансировать интересы потребителей и производителей.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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