Заморозка цен: эксперты предлагают защитить потребителей от инфляции

Инфляция под давлением: меры, которые помогут снизить цены на мясо, яйца и молоко

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предлагают зафиксировать цены на основные продукты — мясо, яйца, молоко и другие товары первой необходимости — на 3-4 месяца.

Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info Супермаркет

Для заморозки цен специалисты рекомендуют заключать долгосрочные соглашения между производителями и потребителями как корпоративные, так и государственные. Правительство должно поддерживать такие договоренности, чтобы снизить инфляцию, которая на середину июля составила 9,3%.

Чтобы заморозка была эффективной, соглашения должны содержать четкие условия и ответственность сторон, а также предусматривать компенсации для производителей в случае снижения прибыли, пишут Известия.

Другие меры по снижению инфляции:

Ускорение импорта из дружественных стран.

Снижение пошлин на дефицитные товары.

Прямые поставки фермерской продукции в города.

Ужесточение потребкредитования.

Поддержка производства через налоговые стимулы и контроль тарифов.

Эксперты подчеркивают, что без жесткой денежно-кредитной политики и контроля бюджетных расходов устойчивое снижение инфляции невозможно.

Минсельхоз РФ также поддерживает идею фиксирования цен на яйца в долгосрочных контрактах, чтобы сбалансировать интересы потребителей и производителей.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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