Ситуация с топливом в Индии, если будут введены санкции: альтернативные поставки в приоритете

Руководитель министерства нефти Индии Сингх Пури прокомментировал возможные санкции США против стран, закупающих энергоресурсы у России.
Он отметил, что покупка нефти у России помогла стабилизировать топливную ситуацию в стране и подчеркнул важность российско-индийских отношений для глобальной стабильности. Пури добавил, что в случае введения вторичных санкций Индия сможет найти альтернативных поставщиков, уверяя, что "когда одна дверь закрывается, открывается другая".
Он также упомянул о высказываниях Дональда Трампа о введении 100% пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть, если не будет достигнуто перемирие на Украине в течение 50 дней. Он отметил: некоторые заявления "делаются для того, чтобы уладить проблему".
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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