Акцент на СПГ: страны Евросоюза в июне потратили 1,2 млрд евро на российский газ

Основные покупатели российского СПГ — Бельгия, Франция и Нидерланды не отказались от голубого топлива

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне текущего года ведущие страны Евросоюза, являющиеся импортерами российского ископаемого топлива, потратили на его приобретение 1,2 миллиарда евро.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Значительная часть этой суммы, а именно 631 миллион евро, пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), в то время как 236 миллионов евро были уплачены за газ, поставляемый по трубопроводам. Оставшиеся 333 миллиона евро были направлены на закупку нефти и нефтепродуктов. Эти данные были опубликованы финским Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Основными покупателями российского СПГ оказались Бельгия, Франция и Нидерланды, закупившие его на 300, 232 и 99 миллионов евро соответственно. Согласно отчёту CREA, часть российского СПГ, поступающего во Францию через порт Дюнкерк, впоследствии перенаправляется в Германию, которая официально заявила об отказе от импорта российских энергоносителей и получает их из альтернативных источников.

Анализ CREA показывает, что объемы импорта российского СПГ в ЕС остаются относительно стабильными, варьируясь от 1,8 до 2 миллиардов кубометров в месяц. В то же время, объёмы импорта трубопроводного газа снизились с 1,6 миллиарда кубометров в январе до 1,2 миллиарда кубометров в июне. При этом европейская ветка "Турецкого потока" продолжает работать практически на полную мощность, обеспечивая поставки в объёме 1,3-1,35 миллиарда кубометров в месяц.

Крупнейшими импортерами российского трубопроводного газа стали Венгрия и Словакия, закупившие его на 191 и 45 миллионов евро соответственно. Несмотря на то, что эти страны часто выступают против усиления санкций в отношении российского энергетического сектора, статистика показывает, что основные доходы от экспорта газа в Европу поступают не от них.

Еврокомиссия стремится к полному отказу от российского газа, однако из-за сопротивления Венгрии и Словакии акцент делается на поставках через "Турецкий поток", пишет РГ.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



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