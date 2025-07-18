Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России заглушенный двигатель при остановке признан нарушением ПДД
Генная революция: новый метод помог спасти 8 младенцев от тяжёлых болезней
Секреты Орей: всё о рынках, прогулках и паломничествах в сердце Бретани
Во Флориде выловили тигровую акулу весом 450 кг у самого берега
Румяна делают вас моложе или старше: всё зависит от одного движения кисти
Гречка лидирует по содержанию антиоксидантов
Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
ФНС утвердила прогрессивную ставку НДФЛ при продаже недвижимости с 2025 года
Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто

Акцент на СПГ: страны Евросоюза в июне потратили 1,2 млрд евро на российский газ

Основные покупатели российского СПГ — Бельгия, Франция и Нидерланды не отказались от голубого топлива
2:27
Экономика

В июне текущего года ведущие страны Евросоюза, являющиеся импортерами российского ископаемого топлива, потратили на его приобретение 1,2 миллиарда евро.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Значительная часть этой суммы, а именно 631 миллион евро, пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), в то время как 236 миллионов евро были уплачены за газ, поставляемый по трубопроводам. Оставшиеся 333 миллиона евро были направлены на закупку нефти и нефтепродуктов. Эти данные были опубликованы финским Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Основными покупателями российского СПГ оказались Бельгия, Франция и Нидерланды, закупившие его на 300, 232 и 99 миллионов евро соответственно. Согласно отчёту CREA, часть российского СПГ, поступающего во Францию через порт Дюнкерк, впоследствии перенаправляется в Германию, которая официально заявила об отказе от импорта российских энергоносителей и получает их из альтернативных источников.

Анализ CREA показывает, что объемы импорта российского СПГ в ЕС остаются относительно стабильными, варьируясь от 1,8 до 2 миллиардов кубометров в месяц. В то же время, объёмы импорта трубопроводного газа снизились с 1,6 миллиарда кубометров в январе до 1,2 миллиарда кубометров в июне. При этом европейская ветка "Турецкого потока" продолжает работать практически на полную мощность, обеспечивая поставки в объёме 1,3-1,35 миллиарда кубометров в месяц.

Крупнейшими импортерами российского трубопроводного газа стали Венгрия и Словакия, закупившие его на 191 и 45 миллионов евро соответственно. Несмотря на то, что эти страны часто выступают против усиления санкций в отношении российского энергетического сектора, статистика показывает, что основные доходы от экспорта газа в Европу поступают не от них.

Еврокомиссия стремится к полному отказу от российского газа, однако из-за сопротивления Венгрии и Словакии акцент делается на поставках через "Турецкий поток", пишет РГ.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Генная революция: новый метод помог спасти 8 младенцев от тяжёлых болезней
Секреты Орей: всё о рынках, прогулках и паломничествах в сердце Бретани
Во Флориде выловили тигровую акулу весом 450 кг у самого берега
Основные покупатели российского СПГ — Бельгия, Франция и Нидерланды не отказались от голубого топлива
Румяна делают вас моложе или старше: всё зависит от одного движения кисти
Гречка лидирует по содержанию антиоксидантов
Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
ФНС утвердила прогрессивную ставку НДФЛ при продаже недвижимости с 2025 года
Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто
Диетолог Русакова: холодный кофе может вызвать ларингит и обезвоживание в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.