Финансовый прогноз: динамика инфляции подталкивает к снижению ключевой ставки до 18%

Рынок в ожидании: ЦБ может понизить ключевую ставку до 18%

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Участники финансового сектора предполагают, что 25 июля 2025 года Центробанк России может принять решение о снижении ключевой ставки на два процентных пункта, установив её на уровне 18% годовых.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Эти ожидания базируются на последних заявлениях регулятора и наблюдаемой динамике инфляции.

Замедление темпов роста цен, в частности, июньский сезонный рост, составивший 4%, рассматривается экспертами как аргумент в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Хотя ранее ЦБ РФ отмечал положительные сдвиги в экономике, он подчеркивал важность подтверждения устойчивости этих тенденций для последовательного снижения ставки. По мнению Максима Тимошенко, директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", высокие инфляционные риски, геополитическая нестабильность и угроза новых санкций сдерживают ЦБ от более решительного снижения ставки, сообщают Известия.

Предполагаемое снижение ставки до 18% может способствовать удешевлению кредитных ресурсов и стимулировать экономическую активность во второй половине года. Однако, сохраняющаяся неопределённость на международной арене может заставить регулятор занять более консервативную позицию.

Эксперты прогнозируют дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки в случае смягчения денежно-кредитной политики. К концу 2025 года она может достигнуть 14-16%. Одновременно ожидается снижение доходности банковских вкладов к концу текущего года.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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