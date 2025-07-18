Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генная революция: новый метод помог спасти 8 младенцев от тяжёлых болезней
Секреты Орей: всё о рынках, прогулках и паломничествах в сердце Бретани
Во Флориде выловили тигровую акулу весом 450 кг у самого берега
Основные покупатели российского СПГ — Бельгия, Франция и Нидерланды не отказались от голубого топлива
Румяна делают вас моложе или старше: всё зависит от одного движения кисти
Гречка лидирует по содержанию антиоксидантов
Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
ФНС утвердила прогрессивную ставку НДФЛ при продаже недвижимости с 2025 года
Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто

Финансовый прогноз: динамика инфляции подталкивает к снижению ключевой ставки до 18%

Рынок в ожидании: ЦБ может понизить ключевую ставку до 18%
1:43
Экономика

Участники финансового сектора предполагают, что 25 июля 2025 года Центробанк России может принять решение о снижении ключевой ставки на два процентных пункта, установив её на уровне 18% годовых.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Эти ожидания базируются на последних заявлениях регулятора и наблюдаемой динамике инфляции.

Замедление темпов роста цен, в частности, июньский сезонный рост, составивший 4%, рассматривается экспертами как аргумент в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Хотя ранее ЦБ РФ отмечал положительные сдвиги в экономике, он подчеркивал важность подтверждения устойчивости этих тенденций для последовательного снижения ставки. По мнению Максима Тимошенко, директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", высокие инфляционные риски, геополитическая нестабильность и угроза новых санкций сдерживают ЦБ от более решительного снижения ставки, сообщают Известия.

Предполагаемое снижение ставки до 18% может способствовать удешевлению кредитных ресурсов и стимулировать экономическую активность во второй половине года. Однако, сохраняющаяся неопределённость на международной арене может заставить регулятор занять более консервативную позицию.

Эксперты прогнозируют дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки в случае смягчения денежно-кредитной политики. К концу 2025 года она может достигнуть 14-16%. Одновременно ожидается снижение доходности банковских вкладов к концу текущего года.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
ФНС утвердила прогрессивную ставку НДФЛ при продаже недвижимости с 2025 года
Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто
Диетолог Русакова: холодный кофе может вызвать ларингит и обезвоживание в жару
Неправильное использование АКПП приводит к поломке коробки
Морской огурец: роль моллюска в экосистеме и его необычные способности
Способы замедления накопления пыли в доме — советы клининговых компаний
История на ладони: самый красивый замок Японии находится не в Токио
Польза пандана для здоровья: 5 причин добавить его в рацион
Эксперт Кавальер назвал ошибку при тренировке бицепсов с EZ-штангой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.