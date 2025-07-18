Трамп грозит, Европа колеблется: как санкции снова подожгли российский рынок

Фондовый рынок РФ лихорадит из-за угроз ужесточения санкций ЕС и США

4:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская экономика, похоже, давно приспособилась к существованию под западными санкциями. Тем не менее, каждый раз, когда на горизонте появляются разговоры о новых ограничениях, финансовые рынки мгновенно реагируют — растёт неопределенность, инвесторы нервничают, а индекс МосБиржи начинает проседать. Новый виток обсуждений вокруг 18-го пакета европейских санкций и угрожающие заявления президента США Дональда Трампа вновь раскачали рынок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Что грядёт в 18-м пакете

В предстоящий пакет могут войти самые жёсткие меры с начала 2022 года. Среди обсуждаемых пунктов — отключение более 20 российских банков от SWIFT, запрет транзакций, ограничение экспорта в РФ товаров на 2,5 млрд евро, снижение потолка цен на нефть до $45, запрет на судоходство для десятков российских кораблей и блокировка использования "Северного потока".

"ЕС готовится ввести против России самые жёсткие санкции с 2022 года", — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Параллельно Трамп также усилил давление — он пригрозил сверхжёсткими мерами, в том числе 500% тарифами на товары стран, сотрудничающих с Россией. Однако эксперты призывают не переоценивать риторику бывшего президента.

"План Трампа заключается в том, что плана нет", — отметил инвестбанкир Евгений Коган.

Что уже заложено в цену

Инвесторы всё чаще рассматривают подобные заявления как информационный шум. По словам сотрудника из "Гарда Капитал" Александра Бахтина, рынок давно находится в ожидании санкционного сценария. При этом колебания индексов — в пределах 5% в месяц, а новые детали почти не оказывают долгосрочного влияния на котировки.

"Рынок скорее ждёт конкретики. Если меры окажутся техническими, эффект будет краткосрочным", — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

С ним согласен и Геннадий Фофанов из "ИнвойсКафе": по его мнению, текущая просадка связана не столько с санкциями, сколько с локальной перекупленностью и дивидендными отсечками крупных компаний.

Кто под ударом

В зоне риска — банки, особенно региональные и те, кто активно работает с трансграничными операциями. Также может пострадать "Совкомфлот" из-за возможных ограничений в страховании флота. Уязвимыми остаются нефтегазовые гиганты, если ЕС пойдёт на снижение ценового потолка или введение новых точечных санкций.

Особое внимание — к экспортерам. Да, они чувствительны к геополитике, но в то же время при ослаблении рубля становятся прибыльными.

"Акции экспортеров остаются самыми рискованными, но и потенциально наиболее доходными", — считает Бахтин.

Куда может двигаться индекс

Если санкции окажутся мягкими, индекс МосБиржи, по прогнозам Чернова, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов. Более агрессивный сценарий может опустить его до 2600. При этом сохранится избирательность: предпочтение получат бумаги компаний с рублевой выручкой, низкой зависимостью от импорта и стабильными дивидендами.

Телекомы, розничные сети, ОФЗ, крупные корпоративные облигации — всё это будет интересно для тех, кто не хочет рисковать. Из бумаг защитного типа выделяются "Сургутнефтегаз" и "Транснефть", а среди потребительского сектора — X5 Group, показывающая устойчивость даже в условиях санкционного давления.

Санкции как фактор роста внутреннего рынка

Парадоксально, но факт: отдельные отрасли выигрывают от санкций. В частности, здравоохранение. Геополитика ускорила импортозамещение, и теперь такие компании, как "Промомед", "Озон Фармацевтика" и "МД Медикал" чувствуют себя уверенно. Отрасль демонстрирует рост за счёт внутреннего спроса и госзаказов.

Аналитики также обращают внимание на длинные ОФЗ — они становятся инструментом с высокой доходностью на фоне возможного снижения ключевой ставки. По словам Фофанова, это вариант для консервативных инвесторов, готовых зафиксировать доходность до 13-14 лет вперёд.

Главное — сохранять стратегию

Санкции давно стали частью инвестиционного фона. Пугаться их бессмысленно. Гораздо важнее — грамотно выстроить портфель. Диверсификация, умеренные риски, часть активов в защитных инструментах — так выглядит рецепт стабильности.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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