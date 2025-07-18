Миллиарды на крючке: как Россия превращает рыбу в геополитический инструмент

Экспорт российской рыбы в БРИКС вырос в 1,5 раза с 2021 года — Герман Зверев

4:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия значительно увеличила объёмы поставок рыбы в страны БРИКС — за три года экспорт вырос в полтора раза и достиг $3,1 млрд. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Фото: Design by Freepick by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гравлакс в сухом маринаде

"С 2021 по 2024 годы Россия в полтора раза нарастила поставки в страны-партнеры по БРИКС, до $3,1 млрд — это больше половины рыбного экспорта страны", — отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, такая динамика позволяет рассчитывать на дальнейший рост, особенно с учётом амбиций Минсельхоза — ведомство прогнозирует увеличение экспорта рыбы в страны БРИКС ещё на 17% к 2030 году.

Кто заинтересован в российской рыбе

Основной интерес к российским рыбопродуктам проявляют Бразилия, Индия, Египет и Китай. Последний остаётся ключевым партнёром, но и другие рынки начинают открываться. Зверев отдельно подчеркнул перспективы создания новых ниш в Китае, где растёт спрос на разнообразные виды морепродуктов.

Кроме того, развитие логистики и работа по взаимному признанию ветеринарных сертификатов упрощает экспорт, особенно на фоне сложных отношений с Западом. А БРИКС — это, прежде всего, не только альтернативная площадка для торговли, но и возможность формировать устойчивые торговые цепочки.

Тарифные барьеры тормозят развитие

Несмотря на положительную динамику, российские экспортеры сталкиваются с серьёзными ограничениями. По словам Зверева, страны БРИКС не обеспечивают равные условия торговли. Индия, например, имеет соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, и рыба из Исландии или Норвегии туда поступает без пошлин. В Бразилии — аналогичные соглашения с рядом стран.

"Пока что тарифные условия на потоки рыбопродукции между членами объединения весьма разнятся", — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Именно поэтому ассоциация настаивает на необходимости выравнивания условий торговли, особенно в рамках нового экономического партнёрства, принятого на июльском саммите в Рио-де-Жанейро.

БРИКС — новый центр влияния в рыбной отрасли

Сегодня на страны БРИКС приходится около 18% мирового импорта рыбной продукции — это почти $30 млрд. Это означает, что объединение уже играет важную роль в глобальной торговле морепродуктами. По мнению экспертов, БРИКС может стать новой управляющей коалицией в мировом рыбном хозяйстве, особенно если между участниками будут устранены основные торговые барьеры.

"БРИКС вполне способен стать новой управляющей коалицией мирового рыбного хозяйства", — считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Дополнительный импульс даёт расширение объединения. С 2024 года в БРИКС входят Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. А с января 2025 года присоединяется Индонезия — один из крупнейших игроков на рыбном рынке. Это может существенно повлиять на расстановку сил и в торговле, и в регулировании отрасли.

Перспективы и вызовы

С одной стороны, российская рыба — конкурентоспособный товар, особенно с учётом девальвации рубля и высокого качества продукции. С другой — отсутствие равных условий на рынке БРИКС затрудняет реализацию экспортного потенциала.

Чтобы сохранить темпы роста, России придётся активнее работать над устранением тарифных и технических барьеров, а также расширять производственные мощности и логистику. Большие надежды также связаны с формированием единой стратегии по агропромышленному взаимодействию внутри объединения.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км². Население страны вместе с аннексированным Крымом, являющийся после захвата Россией спорной территорией, составляет 146 119 928 человек (2025; 9-е место в мире).



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