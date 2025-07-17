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Европа дожала: Словакия открыла дорогу санкциям — что будет с поставками из России

Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России — Фицо
3:01
Экономика

Словакия не станет препятствовать утверждению 18-го пакета антироссийских санкций на уровне ЕС. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. В опубликованном в соцсетях видеообращении глава словацкого правительства сообщил:

санкции Словакии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
санкции Словакии

"Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций (против РФ)", — заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Фицо признал, что продолжать блокировку уже нецелесообразно, особенно с учётом хода переговоров с Еврокомиссией по вопросам поставок энергоресурсов.

Жёсткая позиция Фицо смягчилась

Ранее, в начале июня, Фицо высказывался гораздо жёстче. Он подчёркивал, что Словакия не поддержит очередной санкционный пакет без конкретных шагов со стороны Брюсселя в сфере энергетики. По его словам, прекращение закупок российских энергоносителей может нанести серьёзный урон как словацкой экономике, так и всей промышленной конкурентоспособности Европы.

"Я остаюсь сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз", — отмечал тогда премьер-министр Роберт Фицо.

Тем не менее, спустя несколько недель риторика смягчилась. По всей видимости, Еврокомиссия пошла на определённые уступки или обозначила возможные компромиссы, убедив Словакию не тормозить общий курс ЕС.

Энергетика остаётся главным рычагом давления

Для Словакии, как и для других стран Центральной Европы, энергетический вопрос остаётся краеугольным. Промышленность республики сильно зависит от поставок газа и нефти, и любая нестабильность на этом фронте грозит внутренними экономическими проблемами. Поэтому позиция Братиславы в отношении санкционной политики всегда строится вокруг оценки её последствий для энергетического баланса страны.

Фицо с момента возвращения к власти последовательно демонстрировал более прагматичный подход. Он не раз заявлял, что санкции не должны вредить интересам самих европейцев. Однако его текущее решение свидетельствует о готовности к компромиссам — особенно если они сопровождаются поддержкой со стороны ЕС в виде механизмов компенсации.

ЕС продолжает давление на Москву

18-й пакет санкций против России стал продолжением масштабной санкционной кампании, начатой Евросоюзом в 2022 году. Он включает в себя новые ограничения на импорт, экспорт, финансовые операции и индивидуальные меры против конкретных лиц и компаний.

Принятие пакета требует согласия всех стран ЕС, и любая из них может заблокировать процесс. Ранее свои возражения также выражали Венгрия и Австрия, но в последние недели дипломатическая работа Брюсселя позволила преодолеть основные препятствия.

Уточнения

Слова́кия официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 449 270 человек (июнь 2025), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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