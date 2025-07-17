Пьяные драки и преступность: как Бали стал райским уголком для преступников

Бали сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности и преступности, и местные жители выражают беспокойство по этому поводу.
Приезд бэкпекеров, цифровых кочевников и экспатов создало условия для процветания преступного мира на острове.
Политик Агунг Багус Пратикса Линггих заявил, что даже иностранцы с небольшим бюджетом имеют возможность дольше оставаться на Бали.
Пол Вернер, владелец гриль-бара, отметил, что преступность часто идет за туристами, особенно за пьяными иностранцами, которые устраивают драки.
В 2023 году на Бали было зарегистрировано всего три преступления с огнестрельным оружием, но в 2024 году полиция сообщила о 16% росте числа иностранцев, вовлеченных в преступную деятельность, сообщает The Guardian.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.
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