Пьяные драки и преступность: как Бали стал райским уголком для преступников

Криминальная активность на Бали зашкаливает: как местные и туристы становятся жертвами

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бали сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности и преступности, и местные жители выражают беспокойство по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Приезд бэкпекеров, цифровых кочевников и экспатов создало условия для процветания преступного мира на острове.

Политик Агунг Багус Пратикса Линггих заявил, что даже иностранцы с небольшим бюджетом имеют возможность дольше оставаться на Бали.

Пол Вернер, владелец гриль-бара, отметил, что преступность часто идет за туристами, особенно за пьяными иностранцами, которые устраивают драки.

В 2023 году на Бали было зарегистрировано всего три преступления с огнестрельным оружием, но в 2024 году полиция сообщила о 16% росте числа иностранцев, вовлеченных в преступную деятельность, сообщает The Guardian.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.





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