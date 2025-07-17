Случайность или стратегия? Почему Япония снова обратилась к российской нефти в июне

Япония возобновила импорт российской нефти — подробности сделки

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне Япония впервые с начала 2023 года возобновила импорт российской нефти, приобрела небольшую партию по цене около 57,5 долларов за баррель.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер

В июне Япония импортировала 70 тысяч килолитров нефти из России, что эквивалентно примерно 440,3 тысячам баррелей. Общая стоимость этого импорта составила 3,745 миллиарда иен, это примерно 25,3 миллиона долларов. Исходя из этих данных, средняя стоимость одного барреля в поставленной партии составила около 57,5 долларов.

Следует отметить, что эта партия нефти невелика и составляет менее 0,7% от общего объема нефти, импортированной Японией в июне.

Япония присоединилась к другим странам G7, чтобы ввести ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Однако для поставок с проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, было сделано исключение, поскольку поставки нефти связаны с газовыми контрактами. Примерно 9% от общего объема импорта СПГ в Японию приходится на "Сахалин-2", а российский газ обеспечивает около 3% всей электрогенерации в стране, пишет ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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