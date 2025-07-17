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Насколько опасна мясная муха: США в панике из-за нового нашествия

Паника вокруг мясной мухи: как это влияет на импорт скота в США
1:02
Экономика

На протяжении 70 лет США ведут борьбу не с нелегальными иммигрантами на южной границе, а с мясной мухой, известной как C. hominivorax.

Муха
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муха

Эта муха прогрызает плоть животных, превращая небольшие повреждения в ужасные раны.

Чтобы остановить распространение этого паразита, правительство США облучило мух, сделав их стерильными, и начало распылять их к югу от границы. Эти меры на какое-то время помогли, но в 2022 году ситуация ухудшилась: случаи заражения в Панаме резко увеличились с десятков до 1000, и паразит начал двигаться на север. К 2024 году распространение стало стремительным, и США остановили импорт живого скота из Мексики.

Теперь администрация Дональда Трампа принимает новые меры, чтобы остановить торговлю скотом через южную границу, пытаясь предотвратить дальнейшее распространение насекомых, пишет Zero Hedge. 

Уточнения

Пана́ма (исп. Panamá МФА: [panaˈma] ), официальное название — Респу́блика Пана́ма (исп. República de Panamá) — государство в Центральной Америке на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном с президентской формой правления, унитарным государственным устройством и демократическим политическим режимом. Граничит с Коста-Рикой на западе и Колумбией на востоке. На языке индейцев местного племени куэва это название можно перевести как «место, где много рыбы». Столица — город Панама. Официальный язык — испанский.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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