Заблокируем соглашение! Китай выступил против продажи портов в Панаме американцам

На кону 23 млрд долларов: китайская COSCO требует долю в проекте по портам в Панаме

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайское правительство намерено воспрепятствовать продаже гонконгской CK Hutchison Holdings более чем 40 портов в Панаме, если китайская государственная корпорация COSCO не станет совладельцем этих объектов.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Согласно информации Wall Street Journal, власти КНР грозят заблокировать соглашение, в рамках которого права на управление десятками морских портов перейдут американским инвесторам, если крупнейшая судоходная компания Китая, COSCO, не получит свою долю в этом бизнесе.

Сообщается, что сумма сделки оценивается в 23 миллиарда долларов. Стороны продолжают обсуждение деталей соглашения. Потенциальные покупатели стремятся разработать проект, который устроит и Пекин, и Вашингтон.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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