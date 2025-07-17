Снижение темпов инфляции в России: как это отразится на экономике

В июне 2025 года в России наблюдалось замедление темпов инфляции, что является первым заметным сигналом успешной борьбы с ростом цен.
Об этом сообщает издание Bloomberg, основываясь на свежих данных Центрального банка России.
"Темпы месячного роста цен значительно снизились. Это первый важный индикатор того, что усилия центрального банка в борьбе против инфляции, возможно, достигают нового уровня после долгого периода строгой денежно-кредитной политики", — отмечает Bloomberg.
Тем не менее, годовая инфляция в стране остается довольно высокой и составляет около 9%, что значительно превышает целевой уровень в 4%, установленный Центробанком. Важно подчеркнуть, что июньское замедление месячного прироста цен впервые за значительное время стало сопоставимо с целями регулятора. Это говорит о том, что предпринимаемые меры начинают приносить ощутимые результаты.
Успехи в снижении инфляции могут влиять на пересмотр денежной политики Банка России. Аналитики предполагают, что если текущая динамика сохранится, регулятор может принять решение о более раннем и, возможно, более серьезном снижении ключевой процентной ставки, чем это предполагалось ранее.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
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