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Снижение темпов инфляции в России: как это отразится на экономике

Месячный прирост цен в России снизился — правда или миф
1:22
Экономика

В июне 2025 года в России наблюдалось замедление темпов инфляции, что является первым заметным сигналом успешной борьбы с ростом цен.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Об этом сообщает издание Bloomberg, основываясь на свежих данных Центрального банка России.

"Темпы месячного роста цен значительно снизились. Это первый важный индикатор того, что усилия центрального банка в борьбе против инфляции, возможно, достигают нового уровня после долгого периода строгой денежно-кредитной политики", — отмечает Bloomberg.

Тем не менее, годовая инфляция в стране остается довольно высокой и составляет около 9%, что значительно превышает целевой уровень в 4%, установленный Центробанком. Важно подчеркнуть, что июньское замедление месячного прироста цен впервые за значительное время стало сопоставимо с целями регулятора. Это говорит о том, что предпринимаемые меры начинают приносить ощутимые результаты.

Успехи в снижении инфляции могут влиять на пересмотр денежной политики Банка России. Аналитики предполагают, что если текущая динамика сохранится, регулятор может принять решение о более раннем и, возможно, более серьезном снижении ключевой процентной ставки, чем это предполагалось ранее.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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