Бахрейн на карте крабов: почему именно Россия стала лидером поставок

Как Россия контролирует 40% крабового рынка Бахрейна: успешные поставки

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году мороженые крабы заняли первое место в российских поставках рыбы и морепродуктов в Бахрейн, по информации Рыбного союза.

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приготовленный краб

Россия занимает 3% в физическом и 40% в стоимостном выражении на крабовом рынке Бахрейна. В сегменте холодноводных крабов у нас монопольное положение, так как других крупных игроков там нет.

Бахрейн является важным туристическим центром на Ближнем Востоке. В 2024 году страну посетило почти 15 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2023 году. Это создает возможности для развития сегмента HoReCa и увеличения экспорта крабов из России.

В целом, российский экспорт рыбы и морепродуктов в Бахрейн в январе-мае снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, составив 2,2 тонны на сумму 51 тыс. долларов. Тем не менее, поставки все еще на 10% выше среднего уровня за последние пять лет в физическом выражении и на 50% в стоимостном, сообщает Fishnews.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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