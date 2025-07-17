Кредитки на грани исчезновения? На 59% уменьшилось их количество

В последние годы кредитные карты были на пике популярности, но в 2025 году ситуация изменилась.
По данным Объединенного кредитного бюро, количество новых кредиток упало на 59% по сравнению с прошлым годом.
Общий объем одобренных кредитных лимитов уменьшился на 55%.
Банки стали строже подходить к выдаче потребительских кредитов, что привело к изменению интересов заемщиков в сторону кредитных карт, согласно "Ъ".
На данный момент банки не могут активно продвигать кредитные карты и увеличивать лимиты, как раньше. Теперь средний доступный лимит составляет 100 тыс. рублей. Также участились случаи, когда банки снижают лимиты даже у существующих клиентов до нуля.
Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
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