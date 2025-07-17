Кредитки на грани исчезновения? На 59% уменьшилось их количество

На 55% меньше лимитов по кредиткам: банки строже оценивают кредитный потенциал

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы кредитные карты были на пике популярности, но в 2025 году ситуация изменилась.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info Кредитка

По данным Объединенного кредитного бюро, количество новых кредиток упало на 59% по сравнению с прошлым годом.

Общий объем одобренных кредитных лимитов уменьшился на 55%.

Банки стали строже подходить к выдаче потребительских кредитов, что привело к изменению интересов заемщиков в сторону кредитных карт, согласно "Ъ".

На данный момент банки не могут активно продвигать кредитные карты и увеличивать лимиты, как раньше. Теперь средний доступный лимит составляет 100 тыс. рублей. Также участились случаи, когда банки снижают лимиты даже у существующих клиентов до нуля.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.





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