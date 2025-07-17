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Новый завод — новые рабочие места: что ждёт Тулу с приходом Эфко

Гигант майонезного рынка: Эфко проинвестирует 10 млрд рублей в Тульский пищевой комбинат
Экономика

Группа компаний "Эфко" собирается запустить производство майонеза в Туле, и уже получила согласие от Федеральной антимонопольной службы на покупку ООО "Тульский пищевой комбинат". 

майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
майонез

"Эфко продукты питания" планирует приобрести 100% долей комбината, куда и перенесут производство майонеза.

ФАС считает, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке.

Руководитель комбината сообщил, что до выпуска первой продукции осталось около месяца. Первую очередь — майонез "Слобода" — планируется запустить осенью. Завод станет одним из крупнейших в России с производительностью 149 тыс. тонн в год.

Строительство ведется на площадке ОЭЗ "Узловая" и создаст более 1 тыс. рабочих мест.

В следующем году планируется запуск производства шоколада и глазурей с использованием нового сладкого белка вместо сахара.

 Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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