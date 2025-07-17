Если власть не реагирует — таштагольцы пойдут на крайние меры: коровий навоз — и больше ничего

В Таштаголе предприниматель предложил оплату за сбор коровьего навоза, чтобы привлечь внимание властей

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматель из Таштагола (Кемеровская область) решил устроить акцию с коровьим навозом!

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Он предложил местным жителям собирать навоз, фотографировать его и отправлять ему. За первые 50 "лепешек" он готов платить по 1000 рублей за штуку, а потом уже будет просто "куча добра"! Когда контейнер наполнится, Вячеслав планирует отвезти это "добро" в местную администрацию.

Почему он это делает? Бизнесмен давно конфликтует с властями и активно критикует их с 2017–2018 годов. Он владеет туристическим бизнесом на горе Зеленой и, по мнению властей, просто пытается привлечь внимание к своим соцсетям, пишет Сiбдепо.

Коммунальные службы уже работают над уборкой последствий безнадзорного выгула коров, власти стараются решать эту проблему, но, как всегда, полномочия ограничены.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — многозначное слово, вид тары для хранения и перевозки грузов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.