Если власть не реагирует — таштагольцы пойдут на крайние меры: коровий навоз — и больше ничего

Предприниматель из Таштагола (Кемеровская область) решил устроить акцию с коровьим навозом!
Он предложил местным жителям собирать навоз, фотографировать его и отправлять ему. За первые 50 "лепешек" он готов платить по 1000 рублей за штуку, а потом уже будет просто "куча добра"! Когда контейнер наполнится, Вячеслав планирует отвезти это "добро" в местную администрацию.
Почему он это делает? Бизнесмен давно конфликтует с властями и активно критикует их с 2017–2018 годов. Он владеет туристическим бизнесом на горе Зеленой и, по мнению властей, просто пытается привлечь внимание к своим соцсетям, пишет Сiбдепо.
Коммунальные службы уже работают над уборкой последствий безнадзорного выгула коров, власти стараются решать эту проблему, но, как всегда, полномочия ограничены.
Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — многозначное слово, вид тары для хранения и перевозки грузов.
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