Миллиарды в воздухе? Почему сроки сдачи аэропорта Магнитогорска сорваны

Куда исчезли 6,6 млрд рублей? Реконструкция аэропорта Магнитогорска задерживается

Президент Владимир Путин во время визита в Магнитогорск (Челябинская область) ответил на вопросы о затянувшейся реконструкции аэропорта.

Фото: airmgn.ru is licensed under Free More info аэропорт Магнитогорска

Как он отметил, сроки сорваны из-за подрядчика — компании "АльмакорГруп". Аэропорт, который планировали сдать в конце прошлого года, теперь будет готов только к концу следующего года.

Что известно о компании "АльмакорГруп"? Основана в 2005 году, но на сайте заявляется о 30-летнем опыте. Построено организацией более 300 мостов. Директором до апреля 2024 года был Алексей Афонский.

В мае 2022 года "АльмакорГруп" заключила контракт на 6,6 млрд рублей, из которых более 6,1 млрд уже получили как аванс. В августе 2023 года контракт был расторгнут из-за затягивания сроков. Теперь компания должна вернуть 1,6 млрд рублей, сообщает URA.RU.

В отношении Афонского возбудили уголовное дело за мошенничество. Он заключен под стражу: следователи считают, что часть аванса была похищена.

В июле 2024 года было инициировано банкротство компании с требованиями от 159 кредиторов на 5,9 млрд рублей.

Известно также, что "АльмакорГруп" не справилась со строительством развязки в Екатеринбурге, и работы там затягиваются.

Уточнения

Ава́нс (фр. avance — опережение) или предоплата — некоторая денежная сумма или другая имущественная ценность, которую при наличии двух встречных обязательств одна из сторон передаёт другой в исполнение своего обязательства до начала исполнения встречного обязательства.





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