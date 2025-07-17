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Сделка, которая может ослабить зависимость от России: Болгария выбирает американскую технологию для своей энергетики

Новые энергоблоки на АЭС Козлодуй: Болгария заключила соглашение с американскими компаниями
1:52
Экономика

Пока Европа спорит о зеленой энергетике, Болгария делает ставку на атом. И уже подписала договор, который может изменить всю энергетическую карту региона.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В Нью-Йорке завершились переговоры, которые стали историческими для Болгарии. Министр энергетики Жечо Станков договорился с американским банком Citi о финансировании строительства двух новых ядерных энергоблоков на АЭС "Козлодуй". Партнером в строительстве выступит американская компания Westinghouse — и это первый случай в Европе, когда будут применены их реакторы AP1000.

Министерство энергетики страны не скрывает: это крупнейший энергетический проект последних десятилетий. По словам министра Станкова, сделка с Citi — ключевой шаг к тому, чтобы обеспечить Болгарию стабильной и независимой энергетикой на годы вперёд.

Почему это важно

  1. Новые мощности — новые горизонты. Болгария планирует возвести 7-й и 8-й энергоблоки, которые станут флагманами энергетической безопасности страны.

  2. Американские технологии. Реакторы AP1000 от Westinghouse — одни из самых современных и безопасных в мире.

  3. Финансирование без лишнего шума. Суммы и условия сделки не разглашаются, но известно: Citi станет не просто кредитором, а ключевым координатором проекта.

Гендиректор компании "АЭС Козлодуй — Новые мощности" Вадим Иванов отметил: благодаря опыту и связям Citi страна получит устойчивое и доступное энергоснабжение, способное удовлетворить нужды будущих поколений.

Эксперты уверены: участие американского банка в столь масштабном проекте может стать переломным моментом для всей Восточной Европы в сфере атомной энергетики.

Уточнения

АЭС «Козлодуй» — действующая атомная электростанция в Болгарии. Станция расположена на берегу реки Дунай, в 200 км к северу от столицы страны Софии и в 5 км от города Козлодуй, в честь которого и получила название. В 1966 году правительства Болгарии и СССР подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции в Болгарии. Строительство АЭС «Козлодуй» началось 6 апреля 1970, в соответствии с совместным техническим проектом «Теплоэлектропроект» (Москва) и НИИПИЕС «Энергопроект» (София). В 1974 году станция начала генерировать электричество для потребителей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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