Взрыв на нефтепроводе сбил график танкеров — что случилось на Cano Limón – Covenas

Произошёл мощный взрыв, повредивший нефтепровод Cano Limón — Covenas, ведущий к важнейшему танкерному терминалу. Это вызвало экстренные меры — заблокирована подача нефти для танкеров International Seaways и China VLCC, ожидающих заправки в Ковенаcе.
Экстренные службы оперативно отреагировали, чтобы предотвратить утечку.
Взрыв на стратегически важном нефтепроводе Cano Limón — Covenas в Колумбии 15 июля стал причиной остановки подачи нефти в один из ключевых танкерных портов страны. Инцидент уже повлиял на логистику и экспорт, задержав суда, ожидающие загрузки. Власти ведут расследование, а перекачка нефти временно приостановлена до устранения последствий.
Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
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