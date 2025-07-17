Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джон Малкович исключён из финальной версии Фантастической четвёрки
Водители жалуются на заторы на новой шестиполосной улице в Кемерове
Россияне перестали покупать квартиры в новостройках
Гавайские астрономы выявили новый объект, который мог бы подтвердить существование Планеты X
Теннисистка Тара Мур призналась в нарушении антидопинговых правил
Основные причины, по которым холодильник перестаёт охлаждать
Биологи зафиксировали 313 осознанных жестов у слонов в эксперименте в Зимбабве
Криминальная активность на Бали зашкаливает: как местные и туристы становятся жертвами
Тренировки, которые работают: метод 4-2-1 для идеальной формы

Взрыв на нефтепроводе сбил график танкеров — что случилось на Cano Limón – Covenas

Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
1:55
Экономика

Произошёл мощный взрыв, повредивший нефтепровод Cano Limón — Covenas, ведущий к важнейшему танкерному терминалу. Это вызвало экстренные меры — заблокирована подача нефти для танкеров International Seaways и China VLCC, ожидающих заправки в Ковенаcе.

Повреждение нефтепровода
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Повреждение нефтепровода

Экстренные службы оперативно отреагировали, чтобы предотвратить утечку.

Почему это важно

  • Критическая инфраструктура: нефтепровод Cano Limón — Covenas — главный канал по доставке нефти к морю.
  • Задержки рейсов: из-за повреждения нефть не поступает, танкеры вынуждены стоять в ожидании.

Хронология инцидента

  • Взрыв сработал на трубопроводе, прервав поток нефти.
  • Мгновенные меры по предотвращению экологической катастрофы.
  • Танкерные рейсы задержаны до выяснения всех обстоятельств и восстановления потока.

Возможные риски и последствия

  • Экологический: повреждённый нефтепровод — это угроза пролива и загрязнения.
  • Экономический: задержка поставок ударит по компаниям и рынкам.
  • Логистический: срок простоя танкеров увеличивает расходы.

Подытожим кратко:

  • Инцидент произошёл 15 июля 2025 года на трубопроводе Cano Limón — Covenas.
  • Технический сбой и пожарные меры обеспечили безопасность — утечек не было.
  • Танкерные маршруты приостановлены до полной проверки и починки.

Взрыв на стратегически важном нефтепроводе Cano Limón — Covenas в Колумбии 15 июля стал причиной остановки подачи нефти в один из ключевых танкерных портов страны. Инцидент уже повлиял на логистику и экспорт, задержав суда, ожидающие загрузки. Власти ведут расследование, а перекачка нефти временно приостановлена до устранения последствий.

Уточнения

Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю.

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Как клематис преобразит ваш сад и террасу
Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
Китайские ученые нашли генетический механизм регенерации органов
В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года
Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру
Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки
Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина
Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.