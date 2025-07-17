Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный эксперт Колчин: баллистические ракеты РФ умеют обходить радары комплексов Patriot
Продукты и привычки, которые влияют на запах тела в жару
Обрезка на 2–3 года восстанавливает урожайность запущенных яблонь
Алла Пугачёва встретилась с поклонниками на прогулке в Юрмале
Пельмени в духовке: рецепт приготовления в горшочках
Секрет счастливой старости в Италии: льготы, путешествия и активность
Дом дракона обошли на Эмми‑2025: фанаты возмущены решением
Исследователи подтвердили способность ленивцев переплывать водоёмы при угрозе
Назван самый мощный танк ВС РФ в зоне спецоперации

Азиатская косметика: продажи падают, но чек растёт

Средний чек на азиатскую косметику вырос на 8,3% в 2025 году
1:06
Экономика

Снижение интереса покупателей к более доступной продукции привело к заметному падению объемов продаж в натуральном выражении товаров масс-маркета из Южной Кореи, Китая и Японии в ряде косметических магазинов.

Органическая косметика
Фото: https://acol.co.il/media/images_blog/big/c60986bcaee5137ed5086d986c125b0b.jpg
Органическая косметика

Однако, несмотря на это, наблюдается рост средней суммы покупки. Например, в сети "Л'Этуаль" за первые шесть месяцев 2025 года объемы продаж азиатской косметики в штуках сократились вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было продано два миллиона единиц продукции против четырех миллионов годом ранее. В то же время средняя стоимость чека на товары азиатских брендов выросла на 8,3%, достигнув 1 300 рублей.

В свою очередь, представители сети "Золотое яблоко" отмечают, что динамика продаж азиатской косметики в натуральном выражении осталась на прежнем уровне, но средний чек увеличился до 1,5 тысяч рублей, пишет "Ъ".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта
Недвижимость
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Россия готова к военно-техническим мерам при угрозах в Арктике — посол Барбин
Политолог назвал сохранение Умерова в переговорной группе Украины уступкой Вашингтону
Какие упражнения развивают квадрицепсы, бицепсы бедра и ягодичные мышцы — разъяснения экспертов
Иск к Дмитрию Певцову: судьба театра Мел и обвинения в нелицеприятных высказываниях
Секреты карьеры Валерии: роль Иосифа Пригожина в её успехе
Уход за кожей после пребывания на солнце: рекомендации по выбору маски
MWM: Системы Patriot на Украине были уничтожены ударами "Искандер-М"
Агапкин: купание рядом с утками может вызвать церкариоз
Стиви Уандер ответил на слухи о своей слепоте и поразил признанием
Палеобиолог Кеншу Симада доказал, что мегалодон не был быстрым пловцом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.