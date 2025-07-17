Азиатская косметика: продажи падают, но чек растёт

Средний чек на азиатскую косметику вырос на 8,3% в 2025 году

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение интереса покупателей к более доступной продукции привело к заметному падению объемов продаж в натуральном выражении товаров масс-маркета из Южной Кореи, Китая и Японии в ряде косметических магазинов.

Фото: https://acol.co.il/media/images_blog/big/c60986bcaee5137ed5086d986c125b0b.jpg Органическая косметика

Однако, несмотря на это, наблюдается рост средней суммы покупки. Например, в сети "Л'Этуаль" за первые шесть месяцев 2025 года объемы продаж азиатской косметики в штуках сократились вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было продано два миллиона единиц продукции против четырех миллионов годом ранее. В то же время средняя стоимость чека на товары азиатских брендов выросла на 8,3%, достигнув 1 300 рублей.

В свою очередь, представители сети "Золотое яблоко" отмечают, что динамика продаж азиатской косметики в натуральном выражении осталась на прежнем уровне, но средний чек увеличился до 1,5 тысяч рублей, пишет "Ъ".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.



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