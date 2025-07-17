Трамп и Coca-Cola на одном фронте: страна перейдёт на натуральный тростниковый сахар

По словам президента США Дональда Трампа, компания Coca-Cola дала согласие на использование натурального тростникового сахара при производстве напитков, предназначенных для американских потребителей.
В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что провел переговоры с руководством Coca-Cola по поводу перехода на настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola, реализуемой в США. Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в принятии этого решения.
Агентство Reuters сообщает, что инициатива администрации Трампа, направленная на улучшение здоровья американцев (Make America Healthy Again), связана с пропагандой здорового образа жизни, которую поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. Эта программа добивается изменения рецептур продуктов питания и исключения из них искусственных красителей и других вредных ингредиентов.
В настоящее время для производства Coca-Cola, предназначенной для американского рынка, используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, в то время как в ряде других стран компания применяет тростниковый сахар.
Ранее Кеннеди критиковал высокое потребление сахара в американском рационе и отмечал, что обновленные рекомендации по питанию, запланированные к публикации летом, будут призывать к употреблению "цельных продуктов".
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