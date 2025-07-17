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Трамп и Coca-Cola на одном фронте: страна перейдёт на натуральный тростниковый сахар

Coca-Cola меняет рецептуру: переход на тростниковый сахар под руководством Трампа
1:30
Экономика

По словам президента США Дональда Трампа, компания Coca-Cola дала согласие на использование натурального тростникового сахара при производстве напитков, предназначенных для американских потребителей.

Сахар
Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахар

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что провел переговоры с руководством Coca-Cola по поводу перехода на настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola, реализуемой в США. Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в принятии этого решения.

Агентство Reuters сообщает, что инициатива администрации Трампа, направленная на улучшение здоровья американцев (Make America Healthy Again), связана с пропагандой здорового образа жизни, которую поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. Эта программа добивается изменения рецептур продуктов питания и исключения из них искусственных красителей и других вредных ингредиентов.

В настоящее время для производства Coca-Cola, предназначенной для американского рынка, используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, в то время как в ряде других стран компания применяет тростниковый сахар.

Ранее Кеннеди критиковал высокое потребление сахара в американском рационе и отмечал, что обновленные рекомендации по питанию, запланированные к публикации летом, будут призывать к употреблению "цельных продуктов".

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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